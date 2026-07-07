"El ciclo de Lorenzo termina": balance de Hernán Peláez tras la eliminación de Colombia del Mundial

La Selección Colombia terminó su participación en la Copa del Mundo 2026 al caer derrotado por Suiza en la definición desde los lanzamientos del punto penal en la ronda de octavos de final.

El equipo nacional no pudo concretar las opciones de gol que generó durante los 120 minutos de partidos y en los lanzamientos desde los 11 pasos Dávinson Sánchez y Juan Camilo 'Cucho' Hernández desperdiciaron sus cobros.

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Análisis de Hernán Peláez tras la eliminación de Colombia del Mundial

Después de confirmarse la eliminación de la Selección Colombia, el doctor Hernán Peláez hizo su análisis de lo que fue la derrotar el equipo nacional.

"Un primer tiempo muy parejo, ambos equipos parecían que estaban pensando en el alargue y se dio e alargue. En el segundo tiempo fue más organizado el equipo de Suiza, pero volvemos al mismo cuento, no tenemos gol y no tenemos goleadores en Colombia", dijo.

Peláez cuestionó que Colombia no tuvo un goleador claro en el certamen y además consideró que las figuras del equipo nacional son buenos para marcar en sus clubes y no tanto en la Selección.

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"El goleador de Colombia fue Daniel Muñoz con dos anotaciones cuando Luis Díaz se cansa de hacer goles en Bayern Múnich. El Cucho Hernández los hace en el Betis, Luis Suárez en el Sporting, pero son goleadores de club, pero en la selección no tenemos goleadores y vale la pena la reflexión", agregó.

"Por el puesto de 9 han desfilado Borré, Borja, Córdoba y Suárez, una gran cantidad de gente. Todos llegan con la maleta llena de goles en sus clubes, pero desocupada en la Selección", explicó.

Fin del ciclo de Lorenzo

Finalmente, Hernán Peláez aseguró que el ciclo de algunos jugadores y del director técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia llegó a su final.

"Quedamos con la frustración de una generación que se va, Jamos no va a los Mundiales para Colombia, Mina no volverá y Lerma no sé si seguirá", dijo.

"Creo que el ciclo de Lorenzo termina, vendrá otro, buscarán otra cosa, pero termina, es buen tipo, terco como todos los técnicos, y no logró enderezar el camino", afirmó.