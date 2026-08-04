Tour de Polonia 2026: colombianos en la clasificación tras la segunda etapa

El Tour de Polonia 2026 continuó este martes con una jornada de 150,1 kilómetros entre Międzyzdroje y Szczecin, un recorrido completamente favorable para los velocistas que terminó definiéndose en un sprint masivo.

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Resumen de la segunda etapa del Tour de Polonia

El gran vencedor del día fue el italiano Jonathan Milan (Lidl - Trek), quien se impuso con un tiempo de 3:05:37. El segundo lugar fue para el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mientras que el tercer puesto lo ocupó Matteo Malucelli (XDS Astana Team).

La etapa terminó con 133 ciclistas entrando en el mismo tiempo del ganador, por lo que no hubo diferencias importantes entre los hombres rápidos ni entre varios de los favoritos para la clasificación general.

El mejor latinoamericano de la jornada fue el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG), quien volvió a mostrarse competitivo en los embalajes y cruzó la meta con el mismo registro de Jonathan Milan, después de haber peleado también la victoria en la primera etapa.

Colombianos en la clasificación general del Tour de Polonia

Gracias a ese resultado, Molano ocupa ahora la casilla 15 de la clasificación general, a 20 segundos del líder. Entre los colombianos también aparece Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en el puesto 67, igualmente a 20 segundos.

El tercer colombiano en competencia es Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), quien se ubica en la posición 83, también a 20 segundos, manteniéndose dentro del grupo principal tras las dos primeras jornadas de la carrera polaca.

La clasificación general quedó encabezada por Jonathan Milan con un acumulado de 8:09:28, seguido por Paul Magnier a 8 segundos y por el polaco Kamil Malecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 12 segundos.

1. Jonathan Milan (Lidl - Trek), 8:09:28

2. Paul Magnier (Soudal Quick-Step), a 8"

3. Kamil Malecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 12"

15. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG), a 20"

67. Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), a 20"

83. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), a 20"

Recorrido de la tercera etapa del Tour de Polonia 2026

La tercera etapa del Tour de Polonia 2026 se disputará este miércoles 5 de agosto entre Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra, con un recorrido de 193,5 kilómetros y nuevamente un perfil predominantemente llano, por lo que se espera otra oportunidad para velocistas como Juan Sebastián Molano.