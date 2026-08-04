Vuelta a Burgos 2026: así van Nairo y los colombianos en la clasificación general - etapa 1

La Vuelta a Burgos 2026 comenzó este martes con una etapa de 165 kilómetros entre Gumiel de Izán y Burgos (Alto del Castillo), una jornada que terminó favoreciendo a los hombres rápidos con capacidad para superar un final exigente en ascenso.

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Vuelta a Burgos: resumen de la primera etapa

El vencedor del día fue el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien se impuso con un tiempo de 3:35:54. El corredor del equipo neerlandés superó a su compañero Ben Tulett, mientras que el tercer lugar fue para Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Los doce primeros ciclistas cruzaron la meta con el mismo tiempo, por lo que las diferencias en la clasificación general fueron mínimas. Ningún corredor colombiano logró ubicarse dentro de ese grupo de punta en el estreno de la competencia.

El mejor latinoamericano de la jornada fue el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost), quien cedió 6 segundos respecto al ganador y quedó bien posicionado de cara a las próximas etapas de montaña.

Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos

Entre los colombianos, el más destacado en la clasificación general es Diego Pescador (Movistar Team), ubicado en la casilla 54, a 22 segundos de Brennan. Muy cerca aparece Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien ocupa el puesto 58 con la misma diferencia.

Nairo Quintana también perdió 22 segundos en la llegada al Alto del Castillo y se ubica en la posición 62 de la general. Más atrás aparecen Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), en el puesto 72, a 38 segundos, y Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), en la casilla 145, a 2 minutos y 58 segundos.

1. Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), 3:35:54

2. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), a 4"

3. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 6"

54. Diego Pescador (Movistar Team), a 22"

58. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 22"

62. Nairo Quintana (Movistar Team), a 22"

72. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 38"

145. Brandon Smith Rivera (Netcompany INEOS), a 2'58"

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Recorrido segunda etapa de la Vuelta a Burgos

La segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026 se disputará este miércoles 5 de agosto entre Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra, con un recorrido de 178 kilómetros que incluirá tres puertos de montaña de tercera categoría.