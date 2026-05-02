Tour de Romandía 2026: clasificación general tras la etapa 4

Este sábado 2 de mayo se disputó la cuarta etapa del Tour de Romandía 2026 por las calles de Suiza. En esta jornada, los ciclistas recorrieron un trazado de 149,6 kilómetros entre Broc como punto de partida y Charmey como punto final en la línea de meta.

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Los amantes del ciclismo disfrutaron de una nueva jornada en la que Tadej Pogacar volvió a ser protagonista en el circuito ciclístico antes de que inicie el sueño del Giro de Italia que es el siguiente certamen más importante del calendario de competencias.

Tour de Romandía cuenta con la participación de Tadej Pogacar como el candidato a quedarse con el título y, de hecho, ya viene sacando diferencias en la parte alta de la clasificación general y tres colombianos como Sergio Higuita, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez.

La cuarta etapa deja a Sergio Higuita más cerca de los diez primeros clasificados ubicándose en la casilla 13 y tendrá la última jornada del domingo para intentar acercarse a esa parte alta de la clasificación general.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA PENÚLTIMA ETAPA

Penúltima fracción del Tour de Romandía con la presencia de grandes ciclistas como Primoz Roglic o Tadej Pogacar. Una etapa reina exigente que contó con una fuga en los primeros kilómetros recorridos con Roglic, Michael Leonard, Florian Samuel Kajamini, Maxime Decomble, Valentin Paret-Peintre, Louis Vervaeke, Marco Brenner y Roland Thalmann.

La diferente frente al pelotón ya era de dos minutos y medio en los primeros trazados. Por la exigencia de la etapa, Davide De Pretto, Marco Brenner y Bob Jungels abandonaron la carrera.

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A falta de 40 kilómetros para el final de la cuarta etapa del Tour de Romandía, Primoz Roglic ya había sacado diferencias liderando la carrera junto con Michael Leonard continuando con la fuga, pero con solo cuatro ciclistas en el frente de la etapa.

Con 18 kilómetros por delante, Tadej Pogacar acortó distancias y pedaleó para ponerse en el frente de la carrera. El esloveno fue perseguido por Florian Lipowitz y Jorgen Nordhagen, pero nadie pudo detener a Pogacar que se fue solo en carrera para ganar la etapa.

Tadej Pogacar se quedó con la etapa reina del Tour de Romandía, mientras que Florian Lipowitz fue el que más se le acercó con 14 segundos de diferencia. Por el lado de los colombianos, Sergio Higuita fue quinto a 1:47’ de Pogacar. Nairo Quintana llegó 13 a la meta con el mismo tiempo, mientras que Daniel Felipe Martínez llegó 30 a la meta a 3:34’ del esloveno.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 4 DEL TOUR DE ROMANDÍA

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates-XRG) - 15:47:00

2. Florian Lipowitz (GER/Red Bull-Bora) a 0:35

3. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 2:23

4. Jorgen Nordhagen (NOR/Visma-Lease a Bike) a 2:30

5. Luke Plapp (AUS/Jayco-AlUla) a 2:48

6. Luke Tuckwell (AUS/Red Bull-Bora) a 2:49

7. Jefferson Cepeda (ECU/Movistar) ´´

8. Junior Lecerf (BEL/Soudal Quick-Step) a 2:54

9. Albert Withen Philipsen (DEN/Lidl-Trek) a 2:56

10. Lorenzo Fortunato (ITA/XDS Astana) a 3:03

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13. Sergio Higuita (COL/XDS Astana) a 3:07

22. Nairo Quintana (COL/Movistar Team) a 8:09

42. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 21:30