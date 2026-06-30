UAE anunció a los gregarios de Tadej Pogacar para el Tour de Francia 2026

UAE Team Emirates-XRG confirmó la nómina con la que afrontará el Tour de Francia 2026, competencia que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, y en la que Tadej Pogacar buscará conquistar su quinto título en la ronda francesa.

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El equipo emiratí apostó por un bloque de experiencia para respaldar al esloveno, quien intentará ingresar al exclusivo grupo de ciclistas con cinco coronas en el Tour, integrado por Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Nómina del UAE para el Tour de Francia 2026

Los ocho corredores del UAE serán Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates. En esta ocasión, la escuadra no contará con corredores españoles en su alineación.

Pogacar habló previo al Tour de Francia

Pogacar, vigente campeón del Tour y reciente ganador de las Vueltas a Romandía y Suiza, destacó el trabajo realizado por su equipo antes del inicio de la competencia. "El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Nos hemos preparado muy bien como equipo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona", afirmó.

El esloveno también resaltó la importancia de la experiencia de sus compañeros para afrontar las tres semanas de competencia. "Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años", señaló.

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Sin embargo, Pogacar advirtió que el camino hacia un nuevo título no será sencillo. "Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos preparados para darlo todo", comentó el ciclista de 27 años.

Dentro de la formación sobresale la presencia del mexicano Isaac del Toro, quien disputará por primera vez el Tour de Francia tras una temporada brillante. El corredor de 22 años llega luego de conquistar el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y de firmar un destacado segundo lugar en el Giro de Italia 2025, carrera que lideró durante varias jornadas.

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Además, Nils Politt y Adam Yates alcanzarán su décima participación en el Tour, mientras que Tim Wellens, Brandon McNulty y Felix Großschartner volverán a desempeñar un papel clave como gregarios del líder esloveno. Por su parte, Florian Vermeersch aportará su fortaleza en las etapas llanas y de clásicas.

Pogacar buscará escribir una nueva página en la historia del ciclismo. Desde que ganó su primer Tour en 2020, nunca ha bajado del podio y suma cuatro títulos (2020, 2021, 2024 y 2025), además de 21 victorias de etapa. Su gran rival volverá a ser el danés Jonas Vingegaard, único corredor capaz de derrotarlo en las ediciones de 2022 y 2023, por lo que el esperado duelo entre ambos volverá a centrar la atención de la carrera francesa.