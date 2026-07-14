Este martes 14 de julio, continuaron las emociones de la competencia más importante del ciclismo mundial, el Tour de Francia. La presente edición de la competencia avanza reñida y emocionante.

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El recorrido de la etapa 10

La etapa 10 del Tour de Francia 2026 se corrió entre Aurillac y Le Lioran. El recorrido total fue de 166.6 km y el desnivel fue de 3.800 metros. Fue una etapa de montaña que retó a los escaladores.



“La prefectura de Cantal es también la capital histórica de la industria de los paraguas, si bien los corredores del Tour la han alcanzado sin contratiempos en las seis llegadas de etapa que se han disputado en ella. La última sigue siendo un recuerdo preciado para Luis León Sánchez, que ganó en la localidad su primera etapa en el Tour de Francia en 2008. El ganador del Tour 2012, Bradley Wiggins, también tiene un recuerdo especial de Aurillac, ya que se coronó en ella en una etapa del Tour del Porvenir de 2005. La última visita del Tour se remonta a 2024, con una salida que fue un claro talismán para Biniam Girmay, quien se impondría poco después en Villeneuve-sur-Lot”, reseñó la organización sobre el punto de partida.

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Una jornada emocionante

“La estación de esquí construida a los pies del Plomb du Cantal acogió al pelotón del Tour de Francia para la llegada de la etapa más larga del Tour de 1975, ganada por Michel Pollentier tras 260 km de carrera. En 2016, fue Greg Van Avermaet quien se impuso al tiempo que se enfundaba el maillot amarillo en Lioran. En 2024, Jonas Vingegaard dio esperanzas a todos sus seguidores al ganar por primera vez un duelo al esprint con Tadej Pogacar. Con todo, el esloveno no se dejó sorprender hasta la llegada final en Niza”, añadió sobre el sitio de llegada.



La jornada estuvo atractiva de inicio a fin. Desde muy temprano se presentó la fuga, pero el pelotón estaba empeñado en ser protagonista. Hubo de todo en la etapa 10 del Tour de Francia 2026, incluida una dura caída.

Tres ciclistas se accidentaron

En un sector del descenso en el recorrido, Thomas Pidcock, del Team Pinarello, no pudo mantener el control de su bicicleta y terminó cayendo. Dos ciclistas más se vieron accidentados en el descenso.



“Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Chris Harper se han caído en el descenso. Harper parecía ser el más afectado de los tres. Pidcock y Jorgenson vuelven a subirse a sus bicicletas de inmediato”, informó la organización. Por fortuna, las caídas no pasaron a mayores. Aunque eso sí, Harper terminó con sangre en sus manos.







