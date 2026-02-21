Vuelta a Andalucía: así van los colombianos en la general tras la cuarta etapa

Este sábado 21 de febrero se desarrolló una nueva jornada de la Vuelta a Andalucía con la presencia de los colombianos, Juan Diego Quintero, Samuel Flórez y Fernando Gaviria que esperan llegar lejos en la clasificación general. El recorrido contó con 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco.

Iván Romeo, ciclista español se sigue afianzando en la parte alta de la clasificación general. Este sábado se vivió una etapa vibrante con un perfil exigente con un puerto de montaña de segunda categoría con varias subidas y descensos que dieron de qué hablar con la sorpresa del ganador.

El recorrido también contó con ascensos y descensos en el Valle de Los Pedroches con un plano llano por Sierra Morena. El Alto de Españares de segunda categoría dio de qué hablar con una cima puntuable. El final fue más con un perfil llano en el que no hubo muchas complicaciones para los colombianos ni para los demás competidores.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 4 DE LA VUELTA A ANDALUCÍA

La carrera contó con una buena actuación de Fernando Gaviria que fue el mejor colombiano en la competencia. No pudo pelear por meterse en la parte alta. La victoria fue del ciclista belga del Team Flanders, Tom Crabbe que sorprendió a Iván Romeo que no tuvo la mejor actuación quedando en la casilla 51. Pese a esto, sigue manteniendo el liderato de la clasificación general.

Fernando Gaviria llegó en la posición 13 con el mismo tiempo de Tom Crabbe de 3:50:02. Por su parte, los otros dos colombianos, Samuel Flórez y Juan Diego Quintero llegaron juntos en la casilla 74 y 75 respectivamente. Cada uno llegó con el mismo tiempo de Gaviria y del ganador belga.

Pese a que Fernando Gaviria quedó en la posición 13 después de esta cuarta jornada de la Vuelta a Andalucía, el ciclista colombiano está en la parte baja de la clasificación general, mientras que Juan Diego Quintero está en el top 50 y Samuel Flórez en la casilla 51.

ASÍ ESTÁN LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Iván Romeo | Movistar Team | 15:03:06

2. Andreas Leknessund | Uno-X Mobility | a 7´´

3. Romain Grégoire | Groupama | a 49´´

4. Christophe Laporte | Team Visma | Lease a Bike | a 50´´

5. Jon Barrenetxea | Movistar Team | a 51´´

--------------------------------------------------------------------------

38. Juan Diego Quintero | Petrolike | a 3:14´´

51. Samuel Flórez | Modern Adventure Pro Cycling | a 10:53´´

100. Fernando Gaviria | Caja Rural Seguros | a 37:39´´