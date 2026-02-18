Vuelta al Algarve: clasificación general de Daniel Felipe Martínez y colombianos en la etapa 1

En estos primeros meses del 2026, las competencias más importantes del ciclismo vienen tomando forma con el UAE Tour, la Vuelta a Andalucía y a partir de este miércoles 18 de febrero, con la Vuelta al Algarve que se desarrolla en Portugal.

La primera etapa de este miércoles constó de 185,6 kilómetros iniciando en Vila Real de San Antonio y finalizando en Tavira. Fue un recorrido con dos puertos de tercera categoría. Además, tuvo repechos y una que otra subida que era ideal para los escaladores.

Los últimos kilómetros terminaron con un perfil llano que no dio muchas complicaciones, más allá de un esprint final con el que se decidió al ganador de la etapa inicial de la Vuelta al Algarve.

Esta edición cuenta con favoritos como Juan Ayuso, Joao Almeida, Jasper Philipsen, Kaden Groves, entre otros, además de la presencia colombiana con Daniel Felipe Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Juan Guillermo Martínez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa.

SANTIAGO MESA FUE EL MÁS DESTACADO DE LOS COLOMBIANOS

La primera etapa tuvo a grandes competidores peleando por quedarse con el triunfo. Sin duda alguna, la exigencia era bastante para cada uno de los ciclistas que estaban recorriendo esos 185,6 kilómetros. Santiago Mesa del Anicolor fue el cafetero que luchó por cruzar la línea de meta antes que sus colegas.

Sin embargo, la victoria terminó siendo del ciclista francés, Paul Magnier del Soudal Quick-Step con un tiempo de 4:21:04. Esa pelea en el esprint fue muy competitiva, pues, la mayoría de los corredores llegaron al mismo tiempo de Magnier.

El competidor colombiano que tuvo una destacada participación en este arranque de la Vuelta al Algarve fue Santiago Mesa. El ciclista del Anicolor llegó quinto a la línea de meta con ese mismo tiempo de Paul Magnier de 4:21:04. En la clasificación general perdió segundos y no pudo consolidarse en las primeras cinco casillas.

Por su parte, el segundo colombiano de mejor desempeño fue Adrián Bustamante cruzando la meta como el 66 de la carrera con el mismo tiempo del ciclista francés que ganó la primera etapa. Luego Juan Guillermo Martínez y Daniel Felipe Martínez, 88 y 93 respectivamente.

Juan Felipe Rodríguez fue el 101 y finalizó la cuota colombiana Jesús Peña como el 118. Con esas posiciones se cerró la primera etapa de los colombianos en la Vuelta al Algarve.

ASÍ ESTÁ DANIEL FELIPE MARTÍNEZ Y LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Paul Magnier | Soudal Quick-Step | 4:20:54

2. Jordi Meeus | Red Bull Bora-hansgrohe | a 4´´

3. Hugo Nunes | Credibom | a 6´´

4. Pavel Bittner | Team Picnic PostNL | ´´

5. Juan Ayuso | Lidl-Trek | a 7´´

-----------------------------------------------------

12. Santiago Mesa | Anicolor | a 10´´

68. Adrián Bustamante | GI Group Holding | ´´

89. Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | ´´

93. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora-hansgrohe | ´´

101. Juan Felipe Rodríguez | EF Education EasyPost | ´´

118. Jesús David Peña | Efapel Cycling | ´´