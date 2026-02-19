[VIDEO] Luis Díaz pasó la prueba en Alemania: el ‘peor’ entrenamiento con Bayern

Para nadie es un secreto que el Bayern Múnich es el rey de la Bundesliga y lo ha demostrado en esta temporada con Luis Fernando Díaz Marulanda que sigue dando de qué hablar con sus goles y asistencias. ‘Lucho’ se perfila como el segundo goleador del club detrás de Harry Kane y ya superó sus mejores registros que tuvo en Liverpool.

Bayern Múnich enfrentará en la siguiente jornada de la Bundesliga al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena. Un vibrante partido que probará nuevamente a Luis Díaz antes de jugar el ‘Der Klassiker’ ante el Borussia Dortmund el sábado 28 de febrero en condición de visitante.

Infortunadamente, estas siguientes sesiones de trabajo serán complejas para el elenco bávaro, para los clubes alemanes y para cada institución de Europa por las diferentes nevadas que han complicado los entrenamientos. Vincent Kompany y sus dirigidos sufrieron en la sede deportiva.

EL VIDEO QUE COMPRUEBA LA DIFICULTAD DEL ENTRENAMIENTO DEL BAYERN MÚNICH

Este jueves 19 de febrero antes de la sesión de entrenamiento del Bayern, el club sufrió bastante por las fuertes nevadas que ha habido últimamente en Alemania y en otros países. De hecho, se pensó que el juego en Noruega entre el Bodo e Inter por la Champions podía tener ese invitado especial.

La sede deportiva de Säbener Straße estuvo completamente blanca por la nieve que cayó. De igual forma, Vincent Kompany estuvo dirigiendo la última práctica. El plan bajó bastante, pues, la intensidad se vio afectada por la nevada y con la necesidad de no correr riesgos con los jugadores.

Esa nieve podía causar lesiones, pero, por fortuna, el equipo no presentó temas complejos físicos. El medio alemán BILD anunció cómo fue el entrenamiento, “como empezó a nevar con fuerza desde el mediodía, el club encendió los focos del campo de entrenamiento de Säbener Straße antes de la sesión y sacó los balones de invierno naranjas. El personal del entrenador Vincent Kompany (39) también empezó a palear la nieve con antelación”.

Posteriormente, anunciaron que, “se pudo limpiar la nieve de al menos dos campos de juego pequeños para los entrenamientos con pelota. El problema: la nevada era tan intensa y rápida que los jugadores tenían que detenerse repetidamente, incluso en medio de los entrenamientos, y el personal tenía que volver a palear”.

Tal vez es la prueba más difícil que ha tenido que vivir Luis Fernando Díaz en una sede de entrenamiento. Todo se redujo en cuanto a la intensidad y lo que estaba pactado en la sesión de Vincent Kompany tuvo algunos cambios por las condiciones meteorológicas.

A Luis Díaz, como en Liverpool le está tocando adaptarse a climas bajo cero. En Alemania también lo sufre, pero su nivel deportivo está fuera de serie en el Bayern Múnich a cuatro meses de que se dispute el Mundial que tendrá condiciones meteorológicas variadas entre México y Estados Unidos, países en los cuales la Selección Colombia jugará sus primeros tres partidos de la fase de grupos.