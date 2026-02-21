Vuelta al Algarve: clasificación general de Daniel Felipe Martínez y colombianos en la etapa 4

Este sábado 21 de febrero se corrió una nueva jornada de la Vuelta al Algarve 2026 en medio de una temporada ciclística en la que también se juega la Vuelta a Andalucía y el UAE Tour. En cada una de estas competencias hay ciclistas colombianos en busca de ascender en la clasificación general.

La tercera jornada del viernes dejó a Filippo Ganna como el ganador, mientras que Daniel Felipe Martínez se siguió afianzando en la clasificación general en la sexta casilla. Esta cuarta fracción constó de un recorrido de 175,1 kilómetros entre Albufeira y Lagos con un perfil entre llano y de montaña con una subida antes de la línea de meta. En los últimos kilómetros todo terminó con un esprint definitivo.

Al final de la jornada, el más rápido a la línea de meta volvió a ser el francés Paul Magnier con un tiempo de 3:58:38 con el que se consolidó como ganador. Magnier había ganado la primera etapa de la Vuelta al Algarve.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA CUARTA ETAPA DE LA VUELTA AL ALGARVE

Vale la pena acotar que, esta edición cuenta con favoritos como Juan Ayuso, Joao Almeida, Jasper Philipsen, Kaden Groves, entre otro. Sin embargo, también cuenta con la presencia colombiana con Daniel Felipe Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Juan Guillermo Martínez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa.

Justamente, el mejor de los colombianos fue Santiago Mesa que quedó en la octava casilla con el mismo tiempo de Paul Magnier. Juan Ayuso que sigue en la clasificación general como líder fue 25 con ese mismo tiempo, pero continuó liderando la general.

Adrián Bustamante fue el 36 de la carrera con el mismo tiempo de Paul Magnier, mientras que Juan Guillermo Martínez cruzó la línea de meta como el 43 de la etapa a siete segundos del francés. Con esa misma distancia de segundos, Daniel Felipe Martínez quedó en la casilla 54.

Juan Felipe Rodríguez cruzó la línea de meta como el 95 de la carrera a siete segundos del ganador. Finalmente, Jesús David Peña terminó 155 a 4:08 de Paul Magnier.

ASÍ QUEDÓ DANIEL FELIPE MARTÍNEZ Y LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 4

1. Juan Ayuso | Lidl-Trek | 12:31:21

2. Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | a 14´´

3. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 44´´

4. Kévin Vauquelin | INEOS Grenadiers | a 57´´

5. Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | a 1:08´´

7. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora-hansgrohe | a 1:19´´

