Se complica el debut de James Rodríguez en Minnesota: “Es difícil”

Desde que James Rodríguez llegó a Estados Unidos para jugar con el Minnesota United, los ojos han estado puestos en la necesidad de verlo bien en cancha con la necesidad de sumar regularidad antes del Mundial de 2026 en junio. Sin embargo, la mandaron cambiada y su debut se demorará un poco.

La MLS arrancará este sábado 21 de febrero con el estreno del Minnesota United frente al Austin FC en condición de visitante. Para este compromiso, Cameron Knowles decidió dejar a un lado a James Rodríguez que no estuvo en la lista de convocados.

Seguramente, el plan con el colombiano es recuperar su mejor nivel físico en busca de sacar los resultados ideales. Minnesota United nunca ha sido campeón de la MLS y ese es el anhelo con la gran figura contratada en este mercado de fichajes. Su estreno no tiene fecha definida y se podría demorar un buen tiempo.

CAMERON KNOWLES REVELÓ CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR JAMES RODRÍGUEZ: “ES DIFÍCIL”

Sobre el nombre de James Rodríguez ha habido varias especulaciones a lo largo de esta semana previa al inicio de la MLS. Por un lado, se filtró que el colombiano podría jugar como media punta al lado del delantero Yeboah. Además de la posición y el rol que tendrá, también revelaron que no iba a estar en el partido contra el Austin.

La idea es que pueda sumar más entrenamientos con el Minnesota para ser inicialista. En este debut ante el Austin no fue convocado, precisamente por esa necesidad de recuperarse físico. Cameron Knowles habló en AFP sobre la posible fecha del debut del cucuteño.

El entrenador neozelandés afirmó que, “James Rodríguez se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes. Es difícil poner un tiempo específico para su debut porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”.

Además, agregó que dependerá de decisiones técnicas para poder contar con James Rodríguez, “cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar. Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero”.

Bajo ese panorama, habrá que esperar cómo se desarrolla la semana de entrenamientos a partir de la siguiente semana en busca de sumar regularidad con el Minnesota y con la posibilidad de ser convocado en la segunda fecha frente al Cincinnati en condición de local.