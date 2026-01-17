Vuelta al Táchira 2026: ¿Por qué se canceló la novena etapa?

El ciclismo se volvió a tomar el mundo esta vez en Venezuela, país que pasa por una situación compleja en temas políticos y que ha tocado bastante a la disciplina ciclística después de que Donald Trump entrara a la capital venezolana para llevarse al presidente, Nicolás Maduro.

Vea también: Oficial: Cristian Barrios fue presentado en su equipo para este 2026

Sin embargo, infortunadamente, las cosas no salieron como estaban planeadas para la organización ni para los ciclistas que compiten en la carrera. El viernes 16 de enero, el deportista local, Gusneiver Gil, del equipo FAM Birdman Level Up, se quedó con la victoria.

El venezolano no está en la parte alta de la clasificación general, pues, su compatriota, Jorge Abreu es quien lidera la carrera a falta de dos etapas (la del sábado y la del domingo). No obstante, cuando se estaba desarrollando con normalidad la novena jornada, los jueces decidieron anular la fracción.

¿POR QUÉ FUE ANULADA LA ETAPA 9 DE LA VUELTA AL TÁCHIRA?

Durante la competencia en una situación difícil que vive Venezuela en cuanto a temas políticos se refiere, la Vuelta al Táchira se sigue desarrollando con normalidad. De hecho, la anulación de la carrera en su penúltima fracción no tuvo nada que ver con lo sucedido hace unos días con la captura de Nicolás Maduro y Estados Unidos entrando al país.

Le puede interesar: [Video] Cali le envió doloroso mensaje al América; así anunció al Titi Rodríguez

La situación que conllevó a la cancelación de la etapa y dejar al ganador desierto fue porque los organizadores tomaron medidas ante el mal estado de las calles por donde tenían que recorrer los ciclistas para intentar cambiar la clasificación general o bien, decidir de buena vez el ganador de la Vuelta al Táchira a falta de la fracción del domingo.

Y es que, en la fracción se presentaron varias caídas que afectaron a los competidores y que terminaron por definir la necesidad de no terminar la etapa. Por ahora, Jorge Abreu sigue siendo el gran líder de la clasificación general sacándole dos minutos a Diego Méndez que sigue de cerca y que no quiere renunciar a la pelea de ganar.

Lea también: Bayern Múnich es una aplanadora; le ganó 5-1 al Leipzig con Luis Díaz titular

Sin duda alguna, hay que priorizar en temas de seguridad en cada ciclista y se espera que la carrera del domingo, que culmina con la Vuelta al Táchira se lleve con éxito para poder definir al ganador de esta edición.