James despejó dudas en el Mundial: contundente mensaje a los colombianos

La Selección Colombia llegó el miércoles 10 de junio a Guadalajara en donde ya entrena en la sede del Atlas. Después de las victorias contra Costa Rica y Jordania, los ánimos están muy altos en el combinado nacional que quiere cumplir con ese objetivo de llegar a las fases finales y por qué no, pelear por el título.

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Para este certamen mundialista, Colombia arrancará el Mundial en Ciudad de México enfrentando a Uzbekistán. Luego tendrá que medirse con República Democrática del Congo en Guadalajara y finalizará la fase de grupos frente a Portugal en Miami.

Después de llegar a Guadalajara para iniciar el campamento y la concentración en suelo mexicano, James Rodríguez brindó una atención a medios en donde trazó los objetivos que tiene la Selección Colombia en este certamen en el que aspiran a llegar lejos. El volante habló como el capitán y se dirigió al pueblo colombiano.

EL MENSAJE DE JAMES RODRÍGUEZ PARA COLOMBIA TRAS LLEGAR A GUADALAJARA

Este será el tercer Mundial para el volante cucuteño que espera tener la regularidad que no tuvo en 2018 producto de una lesión y dejar en alto el nombre de Colombia como ya lo hizo en Brasil 2014 cuando accedieron a los cuartos de final con un gran nivel personal que lo hizo ser el goleador con seis anotaciones y saltar al Real Madrid.

James Rodríguez afirmó que, “todos tenemos que estar unidos por esta misma causa. Nosotros sentimos eso también”. La unidad será clave para ir a un buen lugar en la Copa del Mundo. Necesitarán el apoyo de todo un país y de los aficionados que se acercarán, pues, colombianos hay en todos lados y en México y Estados Unidos no es la excepción.

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Colombia jugará los tres partidos como si fuera local por la cantidad de aficionados que seguramente se acercarán a Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Justamente, se dirigió a los hinchas, “que crean siempre, nosotros vamos a darlo todo para poder hacer las cosas bien”.

Le consultaron por ese anhelo de hacer historia y la respuesta de James se dirigió completamente hacia los colombianos, “vamos, vamos, queremos tener esa frase que vamos (a hacer historia). No hay que preguntar eso, no hay que dudar y eso es de ustedes también para que le pasen a toda esta gente esa energía linda y todos tenemos que estar unidos por esta misma causa como fue en la Copa América también”.

JAMES RODRÍGUEZ, LAS SENSACIONES PERSONALES Y GRUPALES DE CARA AL MUNDIAL

Además, el capitán de la Selección Colombia también detalló el sentimiento que tienen en estos momentos de cara al debut el próximo miércoles 17 de junio, “feliz, creo que es un sueño grande. Pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa, todo el mundo y feliz de estar acá también”.

James Rodríguez agregó que está en un muy buen nivel y que el grupo de convocados es muy bueno para apuntar a algo grande, “yo me siento bien y tenemos un grupo que quiere siempre ganar y creo que eso se ve”.

Finalmente, indicó que el mensaje grupal es el mismo, “este grupo tiene muchos sueños, yo creo que hay talento, hay mucha calidad y por qué no soñar con una gran final que es lo que todos queremos”. Con este mensaje de unidad y de buscar los sueños, James ilusiona a todo el pueblo colombiano antes del debut mundialista.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.