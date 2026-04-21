Colombiano descartado por Lorenzo envió mensaje para el Mundial: “Me va a llevar para quedarme”

En vistas de la convocatoria de marzo en la Fecha FIFA contra Croacia y Francia, Néstor Lorenzo convocó a los mismos jugadores de siempre. Sin mayor novedad, el entrenador argentino ya empieza a preparar lo que será el Mundial. En esa lista podría haber novedades en cada línea por el momento de algunos futbolistas que no pasan por el mejor momento.

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Uno de esos que ha llamado bastante la atención, pero, que todavía no ha recibido la oportunidad por parte de Néstor Lorenzo es nada más ni nada menos que Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo que todavía no ha recibido la oportunidad. Sin embargo, es figura en Argentina y espera el llamado.

De hecho, en la fecha pasada de la Copa Sudamericana, San Lorenzo superó en el Nuevo Gasómetro a Deportivo Cuenca y uno de los dos goles fue del defensor central colombiano. Jhohan Romaña pide pista en la Selección Colombia y a falta de 51 días para el Mundial envió un mensaje directo para Néstor Lorenzo.

EL MENSAJE DE JHOHAN ROMAÑA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Con 27 años, Jhohan Romaña podría jugar su primer Mundial y, en caso de hacer proceso, el defensor central estaría como opción también en el de 2030, dado que la edad le alcanzaría. Pero, primero, deberá convencer a un entrenador que no lo ha visto o que, por no tenerlo en cuenta en anteriores convocatorias lo dejaría afuera.

Jhohan Romaña envió mensajes directos para Néstor Lorenzo afirmando que, “es una ilusión latente, yo me sigo preparando, lastimosamente no se ha dado el llamado, pero yo confío mucho en Dios y sé que él me va a llevar en el momento que sea indicado y sé que me va a llevar para quedarme”.

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El hecho de no estar en los anteriores procesos podría dejarlo afuera. Por esta razón, el defensor central aseguró que, “la mejor de la onda a la Selección, si me toca, voy a ser el hombre más feliz del mundo y si no, acompañaré como un hincha más. Aquí lo importante es que la Selección va al Mundial y sé que vamos a hacer un buen campeonato”.

Además de levantar la mano para ser convocado, también afirmó que se está preparando para un reto de esta magnitud y que espera que el director técnico argentino empiece a mirar el balompié de Argentina, “sigo trabajando, mejorando y creo que he hecho mérito, pero bueno, el profe sabrá. Lo que me compete a mí es estar bien, hacer buenos partidos para que él se fije para este lado”.

JHOHAN ROMAÑA PODRÍA SER SOLUCIÓN EN LA ZAGA DEFENSIVA

Mucho se ha hablado de la defensa de Colombia en la cual, Néstor Lorenzo ha dejado de tener a importantes fichas como Carlos Cuesta que ha hecho parte de la mayoría del proceso, pero su nivel en Vasco da Gama no es el mejor. Juan David Cabal, borrado en la Juventus, y en el partido ante Francia cometió un grave error que terminó en gol en contra.

Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí parecen ser los dos centrales definitivos. Yerson Mosquera acaba de descender con el Wolverhampton para la Championship de Inglaterra y en las dos fechas pasadas no vio ningún minuto. Su nivel fue lo más rescatable de su equipo a lo largo de la temporada.

En ese sector hay muchos problemas que se necesitan corregir y Néstor Lorenzo lo sabe. Ahí podría estar Jhohan Romaña como la gran solución, pero, hasta ahora, no ha sido parte del combinado nacional.

RIVER PLATE QUERÍA A JHOHAN ROMAÑA

En San Lorenzo, Jhohan Romaña ha sido uno de los referentes de la zaga defensiva. Su buen juego aéreo puede ser determinante para Néstor Lorenzo y para el Mundial. Está cerca de jugar su partido 100 como futbolista del ‘Ciclón’, lleva dos goles y dos asistencias. Estos datos lo hicieron llamar la atención en distintos clubes.

Justamente, fue River Plate el conjunto que se animó a ofertar y lanzar propuestas para poder fichar al zaguero central, peor no llegaron a ningún acuerdo. Por ahora, el zaguero se mantiene en San Lorenzo y ya sería en el próximo mercado de fichajes si puede tener la oportunidad de cambiar de institución al club riverplatense o a otro conjunto.