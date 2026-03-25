A América le cambian planes en la Copa Sudamericana: nueva fecha y hora para debutar

América de Cali se prepara para debutar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. Se tiene previsto que el conjunto 'escarlata' enfrente en la primera jornada a Macará de Ecuador el próximo 9 de abril.

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Cambian fecha y hora para el debut de América en Copa Sudamericana

En las últimas horas, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer un importante cambio en la programación de América de Cali en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

El duelo entre el conjunto 'escarlata' contra Macará que estaba programado para el jueves 9 de abril a partir de las 9:00 de la noche en el Estadio Bellavista de Ambato, sufrió un pequeño cambio.

Ahora el encuentro se jugará el mismo día en la misma sede, pero a partir de las 19:30.

Calendario de América en la Copa Sudamericana

América de Cali comparte el grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana con Alianza Atlético del Perú, el Club Atlético Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

Fecha 1 - 9 de abril

América Vs Macará

Hora: 19:30

Fecha 2 - 15 de abril

América Vs Alianza Atlético

Fecha 3 - 30 de abril

Tigre Vs América de Cali

Fecha 4 - 6 de mayo

Alianza Atlético Vs América

Fecha 5 - 19 de mayo

América Vs Tigre

Fecha 6 - 28 de mayo

América Vs Macará