Este sábado 6 de junio, la selección de Portugal se enfrentó con su similar de Chile por un partido amistoso. Este fin de semana se llevarán a cabo diferentes compromisos de este tipo.



Este duelo le sirve como preparación al conjunto luso para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Portugal enfrentará a Colombia

Portugal hace parte del grupo K de la máxima fiesta del deporte rey, y allí se medirá con la Selección Colombia. En esta zona también aparecen selecciones como la República Democrática del Congo y Uzbekistán.



El compromiso entre lusos y australes, en el primer tiempo, terminó sin goles, aunque eso sí, la primera mitad tuvo emociones de inicio a fin. En una de ellas, el protagonista fue el experimentado delantero Cristiano Ronaldo.

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El gol anulado

Ronaldo, que milita en Al Nassr de la liga de Arabia Saudita, es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, por encima, incluso, del astro argentino Lionel Andrés Messi.

Al minuto 35, el exjugador del poderoso Real Madrid de España recibió un pase largo y totalmente solo, y empezó a correr de cara a la portería. Cuando quedó mano a mano contra el arquero, mandó la esférica al fondo de la red.

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El récord de CR7

Sin embargo, Cristiano Ronaldo estaba adelantado y por esto, el tanto terminó anulado. El luso, que también pasó por la Juventus de Italia y Manchester United de Inglaterra, había definido con pierna zurda.



CR7 en el Mundial, cabe mencionar, romperá un récord. “Cristiano Ronaldo, que tendrá 41 años y 126 días cuando empiece el torneo, es el cuarto jugador más veterano en acudir a una Copa Mundial. Si acaba teniendo minutos, el delantero de Portugal se convertirá también en el cuarto jugador más veterano en jugar un Mundial, por detrás de Roger Milla (42 años), Faryd Mondragón (43) y Essam El-Hadary (45)”, señaló la FIFA.



