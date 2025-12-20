A Luis Díaz no le afecta su ausencia: superó a Harry Kane en ranking

Por sanción, Luis Fernando Díaz Marulanda no pudo estar en los juegos de la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y el Arsenal en Londres en el que los bávaros cayeron y perdieron el puntaje perfecto, ni tampoco contra el Sporting Lisboa con victoria en condición de local. Regresará ante Union Saint-Gilloise en la siguiente fecha.

No solo en la Liga de Campeones tuvo que pagar dos fechas de sanción, pues, en la Bundesliga tampoco pudo contar con la mejor suerte después de una goleada frente al Stuttgart. En ese partido recibió una tarjeta amarilla y llegó al límite de amonestaciones. Por esa razón, no pudo estar ante el Mainz en un partido que se sintió su ausencia por el empate a dos tantos de los muniqueses.

Aunque Harry Kane logró anotar el empate definitivo sobre los 87 minutos, Luis Díaz superó al inglés, pese a la ausencia que ha tenido durante los últimos partidos tanto de la Champions como el de Bundesliga. El británico, que no deja de marcar goles en las dos competencias cayó bastante en su valor del mercado.

LUIS DÍAZ SUPERÓ A HARRY KANE EN EL VALOR DEL MERCADO

Para el guajiro el cambio de equipo le ha venido muy bien. Dejó al Liverpool y con los alemanes no necesitó de adaptación alguna. Marcó goles y dio asistencias superando los números de su primera temporada con los británicos. Tiene todavía media temporada para poder superar cifras y seguir a Harry Kane como los máximos artilleros del club.

Y es que, Luis Díaz ya lleva 12 goles y siete asistencias en el Bayern Múnich. Se perdió tres partidos en el último tiempo y, pese a no jugar, su gran temporada sigue dando de qué hablar. De acuerdo con Transfermarkt, Harry Kane bajó 10 millones de euros, mientras que el valor del mercado de ‘Lucho’ se mantuvo en el mismo precio en el que llegó.

Luis Díaz llegó por 75 millones de euros al Bayern Múnich y después de este primer tramo que lleva dentro del club alemán se mantuvo con su valor de 70 millones. Mientras tanto, Harry Kane tuvo una caída de 10 millones para caer al quinto puesto de los jugadores de mayor precio en el mercado.









Harry Kane se quedó con 65 millones de euros en el valor del mercado siendo el quinto. El inglés está detrás de Michael Olise que es el jugador más costoso con un valor de 130 millones, mismo precio de Jamal Musiala. El alemán también bajó 10 millones, es decir, antes era el más caro con 140 millones. Luego están Luis Díaz que es tercero en el escalafón con 70 millones, al igual que el francés, Dayot Upamecano.









EL PRÓXIMO PARTIDO DE LUIS DÍAZ EN LA BUNDESLIGA

Después de la ausencia de Luis Díaz en la Bundesliga contra el Mainz, el colombiano está listo para regresar a la acción con el cuadro alemán el domingo 21 de diciembre cuando enfrenten al Heidenheim en condición de visitante. Seguramente después de ese descanso que tuvo por la sanción de la liga local, será titular.

El partido ante el Mainz fue de local y para que Luis Díaz regrese al Allianz Arena deberá esperar hasta enero cuando vuelva la Bundesliga tras el parón de invierno. El primero de enero enfrentarán al Wolfsburgo en casa.

Por su parte, tras las dos ausencias de la Champions, el guajiro regresará a la competencia frente al Union Saint-Gilloise el próximo 21 de enero en la séptima jornada del torneo internacional. Siete días después cerrará la participación en la primera fase contra el PSV en Países Bajos.