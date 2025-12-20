¿Morelos seguiría en Nacional? Santos planea un trueque

Desde el semestre pasado se habla mucho del futuro de Alfredo Morelos, delantero de Cereté, Córdoba. Campeón de la Copa BetPlay a finales del 2025, Morelos podría salir de Atlético Nacional para regresar al Santos de Brasil, equipo que todavía cuenta con sus derechos deportivos.

Lograron llegar a un acuerdo para extender el préstamo para este segundo torneo, pero las cosas podrían cambiar para bien a favor de Atlético Nacional de cara al 2026. Santos busca refuerzos para armar un equipo competitivo para pelear en la Copa Sudamericana y podrían pedir el regreso del atacante colombiano que viene de recuperar su mejor forma goleadora en la Liga BetPlay.

Sin duda alguna, Atlético Nacional espera llegar a acuerdos en la negociación para poder ampliar el préstamo, y ante esa situación, Santos podría facilitarle las cosas, pero todo dependería nada más ni nada menos que de Marino Hinestroza que saldría del cuadro verdolaga.

SANTOS QUIERE DETENER EL FICHAJE DE MARINO HINESTROZA A BOCA JUNIORS: UTILIZARÍA A ALFREDO MORELOS COMO MONEDA DE CAMBIO

Marino Hinestroza afirmó después de quedar campeón en la Copa BetPlay que saldría de la institución colombiana. A sus 23 años, se habla de la posibilidad de firmar con Boca Juniors de Argentina, algo que parece estar adelantado.

No obstante, Santos de Brasil podría meterse en la pelea. Y es que, del club brasileño se acaba de ir Guilherme al Houston Dynamo de los Estados Unidos. Juan Pablo Vojvoda piensa en posibles sustitutos, y ahí aparece Marino Hinestroza como uno de los perfilados.

El colombiano parte como uno de los candidatos junto con Vitinho del Internacional de Porto Alegre y Antony Alves, de acuerdo con información de Globo Esporte. Marino ya tiene acuerdo con Boca Juniors, pero falta conocer la decisión de Atlético Nacional.

Atlético Nacional tomaría la última palabra y por esto, Santos quiere convencer al extremo que ha tenido experiencia en la Selección Colombia en el 2025. En ese sentido, Lucas Musetti, periodista de UOL Esporte señaló que el ‘Peixe’ está pensando en utilizar a Alfredo Morelos como trueque.

Bajo ese panorama, la idea es que Marino Hinestroza pueda ser jugador de Santos, y el club brasileño extendería el préstamo de Alfredo Morelos por un año más con Atlético Nacional.

Sin embargo, el delantero termina contrato con Santos a finales de este 2025, y por ahora, Juan Pablo Vojvoda no se ha pronunciado con querer traer de vuelta a Alfredo Morelos. La idea podría ser terminar contrato y que llegue a Nacional libre. Marino Hinestroza entraría como posible trueque, según lo que dicen en Brasil.