Yeison Guzmán regresaría a la Liga BetPlay: hay acuerdo con un grande

Una de las grandes novelas del mercado de fichajes en el segundo semestre del 2025 fue nada más ni nada menos que la de Yeison Guzmán. El volante creativo estaba en la carpeta de Millonarios y Junior de Barranquilla. Sin embargo, decidió salir de Rusia del Torpedo de la segunda división con destino a Brasil.

Lo de Millonarios parecía tomar fuerza, pero llegó la posibilidad de saltar a Europa con Rusia. No duró mucho para intentar forzar su salida y volver a estar en la vitrina de los grandes clubes del continente sudamericano firmando contrato con Fortaleza de Brasil.

Como en su experiencia en Europa, no duró mucho en Brasil y ahora, pese a que tiene contrato con Fortaleza buscaría una nueva oportunidad de regreso a la Liga BetPlay con un viejo conocido. Millonarios y Junior estaban pendientes y ahora el que tendrá la suerte de quedarse con el talento de Yeison Guzmán será nada más ni nada menos que el América de Cali.

DAVID GONZÁLEZ QUIERE A YEISON GUZMÁN PARA EL AMÉRICA DE CALI

Un viejo conocido como David González busca cerrar prioritariamente el fichaje de Yeison Guzmán que saldría del Fortaleza para firmar con el América. De hecho, Felipe Sierra había anunciado el jueves 18 de diciembre que el elenco caleño estaba adelantando detalles para quedarse con el antioqueño de cara al 2026.









Inicialmente, la oferta de América es condición de préstamo por un año con opción de compra. El viernes 19 de diciembre, Felipe Sierra sentenció que ya avanzaron en las negociaciones y que ya hay un principio de acuerdo con las partes para definir la salida de Fortaleza y su vinculación con el equipo vallecaucano.

Para David González es una prioridad tener a Yeison Guzmán y es una solicitud expresa del entrenador con el que compartieron varios años en el Deportes Tolima. En Sin Boleta, Felipe Sierra comentó que, “el ambiente está propicio para que se concrete la llegada de Yeison Guzmán. Hay buena relación con el representante del jugador desde el equipo escarlata”.

LA PRÓXIMA SEMANA QUEDARÍA DEFINIDO

Queda la espera de que Fortaleza tenga la última palabra para enviar al jugador en calidad de cedido por todo el año 2026 al América de Cali. El equipo brasileño infortunadamente descendió y para Yeison Guzmán la necesidad pasa por jugar en primera división.

Durante este fin de semana o la penúltima semana de diciembre se podría definir el fichaje oficial de Yeison Guzmán al América de Cali. La prioridad de David González se cumpliría en busca de pelear por la Liga BetPlay 2026 y por la Copa Sudamericana como las competencias más prestigiosas.