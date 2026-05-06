A Luis Díaz y a Bayern se les acabó el sueño: PSG es finalista de la Champions League

Se acabó el sueño de Luis Díaz y Bayern Múnich en la UEFA Champions League al empatar este miércoles 6 de mayo con París Saint Germain en el partido de vuelta de la serie semifinal.

Los franceses se impusieron en el marcador global, después de igualar 1-1 en el duelo de vuelta y con un cerrado 6-5 se quedaron con el boleto a la gran final.

Ousmane Dembéle y Harry Kane anotaron los goles del compromiso.

PSG controló y sacó ventaja

En los primeros 45 minutos, París Saint Germain sorprendió al Bayern Múnich al abrir el marcador en el partido de vuelta de la serie semifinal y ampliar la diferencia en el global.

En el minuto 3, Khvicha Kvaratskhelia recibió un pase filtrado al espacio y a la espalda de la defensa de Bayern Múnich. El georgiano aprovechó su velocidad para entar al área y solo y sin marca lanzó un pase a ras de piso al segundo palo en donde apareció Ousmane Dembéle.

Dembélé no tuvo problema para rematar sin presión y celebrar el 1-0 en el partido y el 6-4 en la serie.

Luego del gol parisino, Bayern Múnich tomó el control del balón y arrinconó al PSG en su propio campo, pero sin el peligro necesario para asustar al guardameta Matvéi Safónov.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane fueron los jugadores que intentaron generar opciones de riesgo, pero se encontraron con doblajes por parte de la defensa francesa.

PSG aseguró la clasificación

En el segundo tiempo, París Saint Germain aseguró la clasificación a la gran final de la Champions League.

Los parisinos se aprovecharon del desespero del Bayern Múnich para mantener el orden en defensa y con rápidos contragolpes tratar de ampliar la ventaja.

El equipo dirigido por Vincent Kompany intentaron, con más acciones individuales que colectivas, superar la defensa francesa, pero sin éxito.

Al final, PSG mantuvo el resultado para confirmar la victoria en la serie y de esta manera clasificar a la final de la UEFA Champions League.