Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra, como bien se sabe, eliminó al Atlético de Madrid de España y se clasificó a la gran final de la Uefa Champions League. El conjunto británico se enfrentará con PSG de Francia o Bayern Múnich de Alemania.



“El gol de Bukayo Saka un minuto antes del descanso nos permitió conseguir una victoria global por 2-1 contra el Atlético de Madrid y reservar nuestro boleto a la final en Budapest, y desató celebraciones en todo el mundo mientras nuestros seguidores brindaban por el último logro de los hombres de Mikel Arteta”, reseñó el mismo club.

Lo que pasó en el Emirates

“Las escenas del final del partido en el Emirates Stadium vivirán durante mucho tiempo en la memoria de cualquiera que tenga la suerte de estar presente. El pitido final del árbitro fue recibido con un rugido como rara vez se ha visto en nuestro estadio”, añadió.



Las directivas del Arsenal, que está cerca de ganar también la Premier League, tras la clasificación, como era de esperarse, están muy felices por el papel y trabajo del director técnico Mikel Arteta.

Arsenal toma decisión con Arteta

Y ya que se toca el nombre del estratega, en las últimas horas se reveló qué pasará con el futuro del mismo si no gana la Liga de Campeones de Europa. De acuerdo con Fabrizio Romano, el club le ofrecerá la renovación de contrato al DT. La vinculación termina en 2027.

“Entiendo que el Arsenal planea ofrecer a Mikel Arteta un nuevo contrato en el verano. El plan ya se decidió en marzo, independientemente de los resultados al final de la temporada. Arteta quiere enfocarse en los títulos ahora, pero está enamorado del proyecto del Arsenal y con ganas de las conversaciones. Acuerdo inminente”, aseguró Romano, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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¿Arsenal hará historia?

Romano, como bien se sabe, es un periodista especializado en el mercado de fichajes y suele equivocarse muy poco a la hora de entregar informaciones. Habrá que esperar para conocer si el asunto se hace oficial pronto.



Arsenal tiene una posibilidad muy alta de ganar tanto la Premier League de Inglaterra como la Liga de Campeones de Europa, pero es de resaltar que también hay una chance de que el club pierda los dos trofeos.