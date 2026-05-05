Simeone puso en duda su futuro en Atlético tras la eliminación en Champions: “Ahora no”

Atlético de Madrid debía sacar adelante el resultado conseguido en condición de local contra el Arsenal. Llegaron a Londres con un empate a un tanto y necesitaban dar un golpe en el Emirates Stadium. Sin embargo, los ‘Gunners’ se llevaron la ventaja con un solitario tanto de Bukayo Saka tras el balón suelto que dejó Jan Oblak.

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Con esta derrota, Diego Pablo Simeone sufrió otra eliminación en la Liga de Campeones, esta vez en las semifinales. Atlético de Madrid ha llegado a dos finales de la Champions League, pero, infortunadamente, ambas las perdió contra el Real Madrid. Ahora el Arsenal acabó con las ilusiones del equipo ‘Colchonero’.

Esta también fue la última noche de Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid en la Champions League, dado que firmó contrato con el Orlando City de la MLS. Una deuda enorme que ha dejado el argentino y el francés que no pudieron ganar esta competencia.

Justamente, en la rueda de prensa posterior a la eliminación de la semifinal, el entrenador, Diego Pablo Simeone fue consultado por los ánimos de seguir intentando este título internacional. Su respuesta abrió las dudas por su continuidad en el Atlético de Madrid.

¿HAY FUERZAS PARA SEGUIR? RESPUESTA CONTUNDENTE DE DIEGO SIMEONE

Justo después de esta eliminación que impacta fuertemente a las aspiraciones de conseguir nada más ni nada menos que la competencia que le hace falta al entrenador argentino con el Atlético de Madrid, Diego Simeone fue claro acerca de su futuro.

Le preguntaron si había fuerzas para seguir en la pelea por la Champions League en el siguiente año, y sorprendió afirmando que, “ahora no, seguro que ahora no”. Por esta razón, habrá que esperar qué podría suceder en las próximas semanas con la relación entre los directivos y el director técnico.

Además, comentó que, “no hay nada que decir, estamos fuera. Felicito al rival porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico. Felicitarlos y a seguir con nuestro trabajo y no quedarnos en un detalle que se ve y es muy evidente".

UN PARTIDO RESUELTO POR ERRORES DEL ATLÉTICO DE MADRID

Diego Simeone se refirió al partido de ida en el que tuvieron oportunidades y no pudieron concretarlas más allá de un penal que sirvió para empatar el duelo, “en la ida ya tuvimos situaciones para marcar y no lo hicimos. Hoy en el segundo tiempo mejoramos, jugamos más en campo de ellos y tuvimos situaciones... pero todos los pequeños detalles que a veces vienen a favor, esta vez no los tuvimos".

También habló de la buena Liga de Campeones que hicieron, pese a no clasificarse para la final, “para nuestra gente, para los jugadores, hemos hecho una Champions muy buena. Hemos dado lo máximo. Hemos llegado mucho más lejos de lo normalmente esperado. Una pena, porque creo que hemos hecho méritos en la ida y hoy para tener un alargue que nos diera una opción más".

GIULIANO SIMEONE LE PONE CARA A LA ELIMINACIÓN

Una de las jugadas más claras para igualar el partido la tuvo nada más ni nada menos que el hijo del ‘Cholo’, Giuliano Simeone que no pudo cerrar una jugada personal en la que entró al área y no logró definir cuando David Raya estaba vencido.

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Giuliano Simeone aseguró que, “es una noche triste, pero hay que levantarse", en declaraciones A Movistar+. Además, indicó que, “intentamos dar el máximo, pero no pudimos llegar al objetivo final que era pasar. Obviamente estamos triste, pero tenemos que seguir".

Al Atlético de Madrid le quedará seguir peleando por la tercera posición de la Liga de España en las cuatro fechas que restan. Por ahora, esa casilla es del Villarreal con cinco puntos de diferencia. Ganando dos de esos encuentros sellarán el paso nuevamente a la Champions League, dado que el Betis está cerca de esa última posición de Liga de Campeones.