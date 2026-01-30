Agéndese con los cruces de la Champions League: fecha y hora

Se cumplió un nuevo sorteo de Champions League, se definió la suerte para los equipos que lograron clasificar a los play-offs, estos son los emparejamientos de la ronda de dieciseisavos de la Liga de Campeones.

La Premier League tiene condiciones para ilusionarse en la Champions: cinco equipos fuera de los play-offs

La clasificación de cinco equipos entre los ocho primeros, en los que el Barcelona es el único español y no hay italianos, ha reforzado a la Premier como gran potencia del fútbol europeo, tras una fase liga de la 'Champions' que, contra pronóstico, obligó a jugar una eliminatoria extra al campeón, el París Saint Germain.

Arsenal. Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City esquivaron la eliminatoria de acceso a octavos y el Newcastle tuvo opciones hasta el último momento, resultados que muestran que la Liga española no figura como antes.

Que el Villarreal, cuarto clasificado de la Liga, haya sido el penúltimo clasificado, con un solo punto y el decimocuarto de la Premier (Tottenham) se haya colado entre los ocho mejores, da una idea de la distancia que, en este momento, separa a ambas competiciones. Lo comprobaron Barcelona, Real Madrid y Atlético, sacudidos en sus visitas a Inglaterra.

Dudas en el equipo campeón: PSG tiene que remar y sumar minutos en su camino

La primera fase de la Liga de Campeones también deja dudas sobre el rendimiento de un PSG que concluyó la pasada campaña como un conjunto casi perfecto y ha terminado la primera fase europea con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, lo que le ha condenado al undécimo puesto. Si supera el 'play-off' en octavos le espera el Barcelona o el Chelsea, que ya le derrotó en la final del Mundial de Clubes.

La eliminatoria de Champions League se disputará los días 17/18 y 24/25 de febrero

Tampoco sale bien parado el fútbol italiano, que no se sacude la sensación de vivir una crisis interminable. El Inter sufrió en la primera fase, la irregularidad fue constante en la Juventus y Atalanta, Nápoles no logró plaza en el 'play-off".

Los cruces dejan partidos muy interesantes, Richard Ríos y Benfica visitan al Real Madrid, el juego tiene un morbo especial, Mourinho en el Bernabéu luego del agónico triunfo de los portugueses, esta semana en el cierre de la fase de grupos.

Mónaco (FRA) - PSG (FRA)

Galatasaray (TUR) - Juventus (ITA)

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Bosussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Qarabag (AZE) - Newcastle (ING)

Brujas (BEL) - Atlético de Madrid (ESP)

Bodo Glimt (NOR) - Inter (ITA)

Olympiacos (GRE) - Bayer Leverkusen (GER)