Este miércoles 22 de julio, en el estadio Atanasio Girardot, se enfrentan el Deportivo Independiente Medellín y Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los play-off de la Copa Conmebol Sudamericana.



Casi que todo el primer tiempo estuvo a favor del conjunto brasileño. Vasco da Gama controló casi todos los primeros 45 minutos e incluso, en varias oportunidades, estuvo a punto de marcar gol.

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Montaño marcó el primer gol

Sin embargo, casi que al último minuto de la etapa inicial, apareció el extremo Jhon Edwin Montaño para convertir la apertura en el marcador a favor del Deportivo Independiente Medellín.



El gol llegó tras una transición de defensa a ataque bastante rápida. El ‘poderoso de la montaña’ recuperó la bola en su propio terreno. El argentino Agustín Martegani avanzó con ella y se la entregó a Yony González.

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El video del gol

González, ya dentro del área, le entregó la esférica a Jhon Edwin Montaño, quien con el arco a todo su servicio, envió la pelota al fondo de la red. El conjunto antioqueño se llevó la primera mitad por la mínima diferencia.



El equipo colombiano, como bien se sabe, es dirigido por Luis Amaranto Perea. Perea estuvo como asistente técnico del argentino Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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2 a 2 final

“Luis Amaranto Perea, quien dirigiera a Junior de Barranquilla en las CONMEBOL Sudamericana 2020 y 2021, se presentará como DT de Deportivo Independiente Medellín —su club formador— en la actual edición de ‘La Gran Conquista’. Independiente Medellín, después de que bajase de la CONMEBOL Libertadores, chocará contra Vasco de Gama de Brasil en los playoffs (el vencedor enfrentará a Olimpia de Paraguay). Así, el club colombiano afrontará el reto con un hijo pródigo como DT: Luis Amaranto fue campeón como ágil defensor del Torneo Finalización 2002 de Colombia, un título que rompió 45 años de sequía para ‘El Equipo del Pueblo’”, reseñó el sitio web del torneo ante del duelo sobre el DT.



La alegría en el Deportivo Independiente Medellín no duraría mucho, esto porque apenas en el inicio del segundo tiempo Vasco da Gama logró marcar el empate. Joaquín Varela anotó en contra. Al final, el duelo terminó 2 a 2.





