El martes 9 de junio, la selección de Argentina jugó su último partido amistoso de cara a lo que va a ser el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Argentina se prepara para el Mundial

El combinado albiceleste se enfrentó con su similar de Islandia. Lionel Scaloni, el director técnico del equipo, sigue terminando de armar el once para el debut en el certamen orbital.



Lionel Messi, que milita en el Inter Miami de la MLS, arrancó como suplente. El jugador se unió a la concentración de la selección de Argentina, cabe mencionar, con una molestia física.

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Messi volvió a ser suplente

“Si bien se especulaba con su titularidad, Lionel Messi finalmente comenzó el partido desde el banco de suplentes. Después de un cierre de temporada al límite desde lo físico y ante un campo de juego en Auburn muy pesado por el diluvio que azotó el estadio en la previa, Scaloni finalmente decidió preservar a la Pulga, al menos en el inicio del partido”, reseñó TyC Sports sobre el caso Messi.



Para el juego, Scaloni decidió que algunos jugadores no fueran ni convocados. “Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Emiliano Martínez son los seis jugadores que no vieron acción ante Islandia y vieron el partido desde afuera del banco de suplentes”, añadió el portal.

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Un águila se robó todas las miradas

Pero dejando de lado los jugadores que se perdieron el partido y el tema de Messi, antes del inicio del compromiso ocurrió un hecho que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales.

Un águila, minutos antes de que rodara la pelota en territorio estadounidense, sobrevoló el escenario. El momento fue inigualable. El águila aterrizó en el terreno de juego, cerca de donde se encontraban sus cuidadoras.



