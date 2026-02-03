Albacete vs Barcelona EN VIVO, 3 de febrero: hora y canal Copa del Rey

Los cuartos de final de la Copa del Rey siguen dando de qué hablar con un partido que genera mucha expectativa, especialmente por el camino que ha hecho el Albacete de la segunda división de España que ya dio golpes grandes ante el Celta de Vigo y contra el Real Madrid.

En un partido en el que el Albacete hizo ver muy mal al Real Madrid, el equipo de inferior categoría sacó adelante la serie con un resultado de 3-2 que les bastó para clasificarse para los cuartos de final de la competencia. Mientras tanto, en el fútbol de ascenso de España, el club está en la mitad de la tabla con 33 unidades en la decimosegunda casilla.

Por su parte, el líder de la primera división de España, el FC Barcelona espera eliminar al equipo revelación del torneo. Los dirigidos por Hansi Flick necesitan seguir en la pelea por este nuevo título defendiendo la corona de la temporada pasada. En este camino les hubiese tocado lidiar con su acérrimo rival, Real Madrid.

Seguramente puede ser un partido para que Hansi Flick pruebe jugadores, aunque debe tener en cuenta que Albacete viene de eliminar a dos clubes de mayor categoría. Un vibrante duelo en el Estadio Carlos Belmonte que dará de qué hablar sea cual sea el resultado final.

Quien gane en este partido se clasificará para las semifinales. Su rival saldrá de la llave entre el Alavés o la Real Sociedad. En las otras llaves, Athletic de Bilbao se mide con Valencia, mientras que Atlético de Madrid enfrenta al Real Betis.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ALBACETE VS BARCELONA POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY ESTE MARTES 3 DE FEBRERO

El partido entre Albacete vs Barcelona por los cuartos de final de la Copa del Rey iniciará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El compromiso se podrá ver por la aplicación del Canal de RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ALBACETE VS BARCELONA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.