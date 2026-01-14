Albacete vs Real Madrid EN VIVO, 14 de enero: hora y canal Copa del Rey

Nueva fecha de la Copa del Rey en los octavos de final. El Albacete Balompié dejó afuera al Celta de Vigo después de una igualdad a dos goles y vencer en la tanda de penales. Una sorpresa con un equipo de menor categoría en el fútbol español dejando eliminado a un equipo de la primera división de España.

Por su parte, el Real Madrid tuvo que afrontar el reto inicial en la campaña superando al Talavera en un resultado apretado que sufrieron bastante, sobre todo al final del compromiso con un ajustado 2-3 para sellar el paso a los octavos de final de la competencia.

Este partido marcará el comienzo de la nueva era del Real Madrid que tendrá en el banquillo a Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico tras la salida de Xabi Alonso. La derrota ante el Barcelona fue la excusa perfecta para dar por terminado su gestión de manera apresurada.

Xabi Alonso no tuvo la mejor relación con los jugadores y, pese a que están peleando en todos los frentes, más allá del título perdido en la Supercopa de España, cortaron el vínculo del vasco. Ahora el turno será de Álvaro Arbeloa de buena gestión en el Castilla.

Para este encuentro, el nuevo entrenador del Real Madrid tendrá 11 bajas con respecto a los anteriores partidos. No tendrá a Jude Bellingham, Brahim Díaz (por Copa Africana de Naciones), Álvaro Carreras, Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Trent Alexander-Arnold.

A QUÉ HORA Y DÓNDE PUEDE VER EL PARTIDO DEL ALBACETE VS REAL MADRID POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY

El juego entre el Albacete y el Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey se podrá ver a partir de las 3 de la tarde (hora de Colombia). El compromiso se podrá ver por la APP del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ALBACETE VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.