







Marcelo Gallardo le puso fin a la historia de Miguel Ángel Borja con River Plate después de que el delantero cordobés fuera relegado al banquillo de suplentes por una racha negativa sin marcar goles. Su futuro era una incertidumbre completa con posibilidades de firmar en la Liga BetPlay, Argentina o en la Liga MX.

Entre las grandes posibilidades que tenía Miguel Borja, México era lo que más le llamaba la atención al atacante colombiano con intereses de Pumas UNAM y de Cruz Azul. Justamente, fue la ‘Máquina Cementera’ quien apuró por el fichaje. Cuando todo parecía listo y solo quedaba la firma por sentenciar su incorporación, su llegada se empezó a distanciar.

Miguel Borja tuvo que regresar a Colombia, presuntamente, por un tema de cupos de extranjeros que ya estaban ocupados en la plantilla. Vale recordar que la Liga MX permite nueve jugadores extranjeros inscritos, y siete en cancha. Por ahora, Cruz Azul parece tener cupos disponibles por las salidas de Lorenzo Faravelli e Ignacio Rivero.

Carlos Antonio Vélez expuso en Palabras Mayores la verdadera razón que conduce a la no llegada de Miguel Borja a México y todo parece indicar que no sería por el tema de los extranjeros.

¿POR QUÉ NO LLEGÓ MIGUEL BORJA A CRUZ AZUL?

La Liga MX ya inició su curso con la derrota de Cruz Azul que no pudo contar con el colombiano. Los mexiquenses perdieron 2-1 frente a León en condición de visitante. Mientras pasaba esto, buscaban apurar la incorporación del delantero cafetero. Este miércoles enfrentarán a Atlas y tampoco tendrán al cordobés dentro de sus filas.

Carlos Antonio afirmó que, “se fue para México, presentó exámenes médicos, empezó a trabajar con el equipo. Claro que el técnico fue enfático de entrada que él no lo había pedido. Era un acuerdo de algunos dirigentes y los representantes de Borja. Todo parecía normal hasta un par de días que Borja regresó a Colombia. Se habló de una situación y era que el cupo de extranjeros estaba lleno”.

Luego, indicó que, “el asunto es otro. Han vendido que no pudo poner el gancho en Cruz Azul porque el cupo de extranjeros le tiene cerrada la posibilidad. No. Esto hoy dice lo siguiente, ‘el problema principal de Cruz Azul para no hacerlo oficial todavía, según era, que no tenía plazas formados en México disponibles. La liberaron por la salida de Ignacio Rivero. Otro de los refuerzos, Agustín Palavecino llegó posterior a Borja, pero fue presentado antes por la salida de Lorenzo Faravelli a Necaxa. Entonces sí hay cupo’”.

Bajo ese panorama, el escenario es otro diferente al de los cupos de extranjeros y todo pasa por lo siguiente, “leo textualmente, ‘el motivo se trataría por peticiones de salario y bonos de rendimiento en los que la ‘Máquina’ no estaría de acuerdo. A lo que habían pactado inicialmente le pusieron arandelas’”.

En ese orden de ideas, el impedimento tiene que ver con el dinero de la operación, “el texto completo es este, ‘Cruz Azul vive un momento tenso en cuanto a la negociación con Miguel Ángel Borja. Parecía que el jugador y el club tenían todo listo para anunciar el fichaje, pero alguna situación extra cancha provocó roces en la operación y podría no concretarse la transferencia.

De acuerdo con TV Azteca, la situación entre el colombiano y las autoridades del club se encuentra trabada. El motivo se trataría por peticiones de salario y bonos de rendimiento en los que la ‘Máquina’ no estaría de acuerdo’. O sea que son distintos estos momentos económicos a los que en su momento se pactaron cuando el jugador iba para allá. No es por cupo de extranjeros. ¿Qué va a pasar? No sabemos”.