Alberto Gamero habría dado un rotundo NO a un equipo internacional: se conoció la razón

Hace exactamente 20 días, Alberto Gamero dejó de ser el director técnico del Deportivo Cali posterior a una derrota frente a Once Caldas en condición de local. En la rueda de prensa, que duró tan solo cinco minutos, el samario le puso la cara a los resultados obtenidos que mantienen a la institución por fuera de los ocho primeros.

Los resultados condicionaron a Alberto Gamero que, después de una dura derrota puso fin a su gestión en el Deportivo Cali con un plan que no fue como se esperaba para poder salir de una posición incómoda en la tabla del descenso, una realidad que sigue inquietando al cuadro azucarero.

Con esa salida, Alberto Gamero tendrá que definir su futuro. Vale la pena acotar que, cuando el entrenador salió de Millonarios decidió tomar un tiempo de descanso. Lo utilizó para ver fútbol como espectador, y podría pasar lo mismo ahora. Sin embargo, las ofertas han llegado para el samario que podría tomar otro camino internacionalmente.

EL RECHAZO DE ALBERTO GAMERO A UN CLUB SUDAMERICANO

Por lo hecho especialmente en Millonarios, el entrenador samario es bien reconocido en otras partes de Sudamérica. Las ofertas que han tocado la puerta de Alberto Gamero vienen desde Ecuador y desde Perú como las posibles opciones inmediatas.

Todavía hay dudas con lo que el entrenador espera en los próximos meses, ni se sabe si espera volver a hacerse cargo de un equipo después de la mala gestión en el Deportivo Cali. De igual forma, las últimas posibilidades que le llegaron al ex Deportes Tolima y Boyacá Chicó fueron de ligas internacionales.

Ecuador se interesó con Orense que pretende fichar a Alberto Gamero como su nuevo entrenador. Se terminaron decantando por Hernán Torres, ex director técnico de Millonarios, que curiosamente, también dejó la Liga BetPlay en este 2026. El club de Machala busca nuevos aires y busca a colombianos para hacerse cargo.

El periodista ecuatoriano, Carlos Xavier Argüello compartió una lista de nombres para tomar el cargo de entrenador de Orense. Ahí apareció Juan Carlos Osorio y en la cuarta posición, Alberto Gamero que es del gusto de Argüello.

La oferta y el interés de Orense habría llegado a Alberto Gamero, pero, de acuerdo con Germán Gallardo, el samario era una de las opciones serias, “Hernán Torres no era la primera opción, estaba muy avanzado con Alberto Gamero”. Pero, posteriormente, el mismo periodista señaló la razón del no a esa propuesta.

Ecuador vive un momento de alerta y de seguridad máxima. Germán Gallardo indicó que por ese tema de inseguridad, Alberto Gamero no llegará al cuadro bananero. De hecho, lo catalogaron como un lujo tener al samario, pero por ahora, no será posible.

LA OTRA OFERTA QUE TIENE ALBERTO GAMERO

A nivel internacional, Alberto Gamero llama mucho la atención y no solo estaba en el radar del Orense de Ecuador. Además del club de Machala, hay otro elenco que quiere apostar por el ex Deportivo Cali.

Se trata nada más ni nada menos que del Melgar de Arequipa. La carrera del entrenador colombiano ha llamado la atención en Perú y el equipo rojinegro estaría pensando en ficharlo. No hay nada oficial, pero la realidad es que Alberto hace parte de una lista de cuatro entrenadores que buscaría el cuadro peruano para el futuro inmediato.

ALBERTO GAMERO Y LA OPORTUNIDAD DE DIRIGIR INTERNACIONALMENTE

Por ahora no hay novedades con el futuro del entrenador colombiano. Su trayectoria le puede dar una mano para poder saltar al fútbol internacional o firmar con un grande de la Liga BetPlay. De hecho, ya ha estado en el radar de Santa Fe que lo estuvo buscando antes de fichar a Jorge Bava.

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Alberto Gamero se decantó por el Cali en una experiencia que no fue la esperada y ahora podría tener una posibilidad en el fútbol internacional por primera vez en su carrera como director técnico. La oferta del Melgar de Arequipa se podría consolidar pronto y sentenciar el futuro del samario.