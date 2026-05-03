Alberto Gamero llegará a reemplazar técnico de un grande si no clasifica a playoff

La Liga Betplay de apertura está a punto de llegar a su fin, pero hace falta la jornada decisiva en donde se conocerán a los ocho equipos clasificados a los playoff de la competencia.

Hay varios candidatos que luchan por dos de los últimos cupos en donde justamente se encuentra Independiente Santa Fe, el cual no pasa por su mejor momento deportivo a nivel internacional y si no logra clasificar a los playoff de la Liga Betplay el puesto de Pablo Repetto estaría en riesgo, pero ello también le abriría la puerta a Alberto Gamero.

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Alberto Gamero está cerca de ser técnico de Santa Fe

En el marco de la fecha 10 de la Liga Betplay se confirmó la salida de Alberto Gamero del cargo como director técnico. El cuadro 'azucarero' cayó por un marcador de 0-2 y el técnico samario anunció su despedida en la rueda de prensa, dando paso a una nueva era de Rafael Dudamel en el club.

Por el momento no se ha hecho nada oficial, pero el estratega samario forma parte de un selecto listado de entrenadores que se encuentran como agentes libres. Gamero está entre varios candidatos a dirigir distintos clubes sin DT y ya se empiezan a intensificar los esfuerzos.

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Aún así parece que su novela llegó al final y tras un par de meses sin dirigir, sería el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe.

El samario sería el primer candidato para la directiva cardenal en caso tal de que Pablo Repetto no cumpla con el objetivo de llevar al equipo a los playoff, tomando en cuenta que en la Copa Libertadores su clasificación también se está complicando más de lo esperado, tal como lo comentó el periodista deportivo, Carlos Alemán.

Gamero también está en planes de Medellín

Según se dio a conocer, la directiva del 'poderoso de la montaña' no se quedó de brazos cruzados y se habría comunicado con Gamero, llegando a un acuerdo verbal para que se vincule lo más pronto posible al equipo, tomando en cuenta que siguen con vida en la Copa Libertadores.

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¿Cómo le fue a Gamero dirigiendo a Cali?

El estratega samario arribó al cuadro 'azucarero' para el segundo semestre de la temporada 2025 y militó hasta marzo del presente año, habiendo estado más de 200 días al cargo y dejando un saldo de ocho victorias, nueve empates y 11 derrotas.