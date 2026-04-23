Liga BetPlay-I de 2026: cuentas y lo que se define en la fecha 18

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final y se empiezan a definir los equipos que jugarán los playoffs.

Hasta el momento, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima y América de Cali tienen un lugar asegurado en la ronda definitiva.

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Cuentas de la fecha 18 de la Liga BetPlay

En la fecha 18 de la Liga BetPlay se podrían confirmar dos equipos más en los playoffs. Se trata de Once Caldas e Internacional de Bogotá.

El equipo de Manizales, con 29 puntos, se medirá en la jornada con Águilas con el objetivo de conseguir una victoria que le permita llegar a 32 unidades y asegurar su clasificación.

Por otro lado, Internacional de Bogotá, que cuenta con 25 unidades, recibirá en el estadio Metropolitano de Techo a Boyacá Chicó.

Para los capitalinos será fundamental una victoria para llegar a 28 puntos y jugarse su clasificación en la última jornada con Santa Fe.

Santa Fe quiere defender su lugar

En el caso de Independiente Santa Fe, el conjunto cardenal intentará defender su octava posición visitando a Deportivo Pasto.

Los cardenales tienen 23 unidades y cerrarán la fase todos contra todos frente a Internacional de Bogotá.

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay

Jueves 23 de abril

Deportivo Pasto Vs Santa Fe

Millonarios Vs Deportes Tolima

Viernes 24 de abril

Cúcuta Deportivo Vs Junior

Sábado 25 de abril

Bucaramanga Vs Jaguares

Pereira Vs Nacional

Cali Vs América

Medellín Vs Fortaleza

Domingo 26 de abril

Águilas Vs Once Caldas

Llaneros Vs Alianza

Internacional Vs Boyacá Chicó

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Junior - 31 puntos

4. Deportes Tolima - 30 puntos

5. América - 30 puntos

6. Once Caldas - 29 puntos

7. Internacional - 25 puntos

8. Santa Fe - 23 puntos

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9. Deportivo Cali - 23 puntos

10. Medellín - 23 puntos

11. Bucaramanga - 22 puntos

12. Millonarios - 22 puntos

13. Águilas Doradas - 22 puntos

14. Llaneros - 21 puntos

15. Fortaleza - 19 puntos

16. Cúcuta - 15 puntos

17. Alianza - 15 puntos

18. Jaguares - 14 puntos

19. Boyacá Chicó - 14 puntos

20. Deportivo Pereira - 7 puntos