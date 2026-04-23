Liga BetPlay-I de 2026: cuentas y lo que se define en la fecha 18

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en su recta final y se empiezan a definir los equipos que jugarán los playoffs.
Hasta el momento, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima y América de Cali tienen un lugar asegurado en la ronda definitiva.
Cuentas de la fecha 18 de la Liga BetPlay
En la fecha 18 de la Liga BetPlay se podrían confirmar dos equipos más en los playoffs. Se trata de Once Caldas e Internacional de Bogotá.
El equipo de Manizales, con 29 puntos, se medirá en la jornada con Águilas con el objetivo de conseguir una victoria que le permita llegar a 32 unidades y asegurar su clasificación.
Por otro lado, Internacional de Bogotá, que cuenta con 25 unidades, recibirá en el estadio Metropolitano de Techo a Boyacá Chicó.
Para los capitalinos será fundamental una victoria para llegar a 28 puntos y jugarse su clasificación en la última jornada con Santa Fe.
Santa Fe quiere defender su lugar
En el caso de Independiente Santa Fe, el conjunto cardenal intentará defender su octava posición visitando a Deportivo Pasto.
Los cardenales tienen 23 unidades y cerrarán la fase todos contra todos frente a Internacional de Bogotá.
Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay
Jueves 23 de abril
Deportivo Pasto Vs Santa Fe
Millonarios Vs Deportes Tolima
Viernes 24 de abril
Cúcuta Deportivo Vs Junior
Sábado 25 de abril
Bucaramanga Vs Jaguares
Pereira Vs Nacional
Cali Vs América
Medellín Vs Fortaleza
Domingo 26 de abril
Águilas Vs Once Caldas
Llaneros Vs Alianza
Internacional Vs Boyacá Chicó
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Atlético Nacional - 40 puntos
2. Deportivo Pasto - 34 puntos
3. Junior - 31 puntos
4. Deportes Tolima - 30 puntos
5. América - 30 puntos
6. Once Caldas - 29 puntos
7. Internacional - 25 puntos
8. Santa Fe - 23 puntos
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9. Deportivo Cali - 23 puntos
10. Medellín - 23 puntos
11. Bucaramanga - 22 puntos
12. Millonarios - 22 puntos
13. Águilas Doradas - 22 puntos
14. Llaneros - 21 puntos
15. Fortaleza - 19 puntos
16. Cúcuta - 15 puntos
17. Alianza - 15 puntos
18. Jaguares - 14 puntos
19. Boyacá Chicó - 14 puntos
20. Deportivo Pereira - 7 puntos