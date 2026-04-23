La mala estadística que Millonarios quiere corregir vs Tolima en la Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante partido que puede decidir el panorama de Millonarios en el rentado local, dado que podría renunciar al objetivo liguero. Caer o empatar en El Campín frente a un conjunto que ya está clasificado para los Play-Offs sería un martillazo para Fabián Bustos.

Si eso sucede, la prioridad máxima y el único torneo que le quedaría en estos últimos meses sería la Copa Sudamericana, competencia en la que suman una derrota, una victoria y enfrentarán a Sao Paulo en la siguiente fecha en Bogotá. Millonarios necesita sacar los seis puntos en el rentado local para clasificar esperando otros resultados.

Contra el Deportes Tolima, Millonarios tiene una oportunidad de oro para seguir peleando por asegurar la clasificación para los Play-Offs. Si ganan en Bogotá, el cuadro bogotano tendrá que medirse con Alianza Valledupar en condición de visitante. Estos dos encuentros serán claves para corregir una mala estadística.

MILLONARIOS, UN MES SIN GANAR UN PARTIDO DE LA LIGA BETPLAY

Este encuentro contra el Tolima será clave para las aspiraciones de Millonarios y para poder corregir una estadística gris que los complica en la Liga BetPlay. La realidad es que al elenco albiazul se le olvidó sumar de a tres en el rentado local. Por la Copa Sudamericana sí logró ganar en Bogotá frente al Boston River.

Sin embargo, la última victoria de Millonarios en la Liga BetPlay data del 21 de marzo cuando golearon a Once Caldas en Manizales con un 1-4 completando una semana clave al superar a Nacional con un marcador holgado en Bogotá. Esa fue la última vez que los ‘Embajadores’ ganaron en la Liga BetPlay 2026-I.

Después de esa victoria ante Once Caldas, Millonarios tuvo que enfrentar a Fortaleza con un empate a dos tantos en condición de local, luego cayó en el Estadio Jaraguay contra Jaguares de Córdoba, empató a un tanto contra Santa Fe en el clásico capitalino y en la última jornada perdió en el Pascual Guerrero frente al América de Cali.

Ya pasó un mes completo desde que Millonarios sumó de a tres por última ocasión en la Liga BetPlay. Sin duda alguna, ganar este partido frente al Deportes Tolima será vital para las aspiraciones, para darle un respiro a Fabián Bustos y para seguir en la pelea por clasificar cortando una racha negativa.

OTRO DATO QUE COMPLICA A MILLONARIOS: NO PASA DESDE HACE SEIS AÑOS

Millonarios necesita que se le den los resultados para evitar una mala estadística que no ocurre desde el segundo semestre del 2019 y el primero del 2020. En aquel entonces, los albiazules, dirigidos por Jorge Luis Pinto, y, luego por Alberto Gamero no pudieron sellar la clasificación.

Luego, volvieron a estar peleando las fases finales, y en el segundo semestre de 2025 quedaron nuevamente eliminados sin opciones de pelear por un nuevo título. A falta de dos fechas definitivas, Millonarios podría quedar afuera de los Play-Offs por segunda ocasión consecutiva.

En el segundo semestre del 2019-II, Millonarios tuvo un camino en el que estuvo en alza. De la segunda fecha de la Liga BetPlay hasta la 17 estaban en la parte alta y en la zona de clasificación. Sin embargo, en la fecha 18 perdieron contra Junior de Barranquilla, luego con Santa Fe e igualaron en la última jornada con Águilas Doradas para sumar 28 unidades y quedar en la casilla 11.

Luego, en el 2020 con Alberto Gamero que llegó a la institución para intentar sellar la clasificación para los Play-Offs, Millonarios nunca pudo mantenerse dentro de los ocho primeros. Arrancó en la casilla 14 y terminó en la décima posición a solo dos unidades de La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).