En las horas de la tarde de este viernes 29 de mayo, Envigado FC se enfrentó con Real Cartagena por el partido de vuelta de la gran final del Torneo BetPlay del primer semestre del año.



El compromiso, al ser local el conjunto naranja, se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur del municipio del departamento de Antioquia. Una buena cantidad de hinchas hicieron presencia en el escenario deportivo.

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Empate final en la vuelta

El encuentro terminó 1 a 1. Stiwart Acuña marcó la apertura del marcador para Envigado y Fredy Montero, casi que al último minuto del encuentro y desde el punto penal, marcó el empate.



Como el duelo de ida acabó 3 goles a 2 a favor del conjunto antioqueño, Envigado se impuso 4 a 3 en el global y se coronó como campeón del primer torneo de la segunda categoría del fútbol profesional colombiano.

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Palabras del entrenador

Tras el partido, Alberto Suárez, director técnico del club naranja, se pronunció ante los micrófonos de Win Sports y mandó un muy duro recado a Dumek José Turbay, alcalde de Cartagena. Suárez supo entrenar hace un tiempo al conjunto heroico.

“Sacamos un partido adelante como lo debíamos hacer ante un gran equipo. Este título es alegría y es orgullo y es decirle al alcalde de Cartagena que se equivocó cuando me sacó”, manifestó, sin rodeos, el experimentado estratega.

¿Envigado volverá a la A?

Alberto Suárez le dio a Envigado esa gota de valor que le faltaba para salir campeón del Torneo. La tarea no fue nada sencilla, pero, como se puede notar, no fue un trabajo imposible.



Envigado FC tendrá que hacer un buen segundo semestre para poder ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano. Es probable que este objetivo se termine cumpliendo.











