Este viernes 29 de mayo, se llevó a cabo el partido de vuelta de la gran final del Torneo BetPlay del primer semestre del año. Envigado FC y Real Cartagena se vieron las caras en el estadio Polideportivo Sur.

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Envigado campeón

El compromiso de ida, que se disputó en suelo costeño, terminó 3 goles a 2 a favor del conjunto antioqueño. Por eso, Real Cartagena tenía la gran obligación de empatar, por lo menos, el marcador global.



Sin embargo, esto no sucedió, pues el cotejo de vuelta acabó 1 a 1. El global, entonces, fue 4 a 3, por lo que Envigado se coronó como campeón del primer torneo de la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Envigado marcha bien en la tabla de la reclasificación

Tras los resultados de la gran final del Torneo BetPlay del primer semestre del año, muchos se preguntan cómo quedó la tabla de la reclasificación, pues este ítem es vital para el ascenso.



Internacional de Palmira, aunque no llegó a la final, quedó en la parte alta de la tabla de posiciones con 45 puntos. Envigado terminó en la segunda casilla con 44 unidades. Real Cartagena acabó quinto con 40.

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Tabla de la reclasificación

1. Inter Palmira — 45 puntos

2. Envigado — 44 puntos

3. Magdalena — 41 puntos

4 .Quindío — 41 puntos

5. Cartagena — 40 puntos

6. Barranquilla — 26 puntos

7. Bogotá — 26 puntos

8. Tigres — 24 puntos

9. Yumbo — 19 puntos

10. Orsomarso — 17 puntos

11. Patriotas — 17 puntos

12. Boca — 13 puntos

13. Cundinamarca — 13 puntos

14. Leones — 10 puntos

15. Atlético — 9 puntos

16. Real Santander — 7 puntos



Habrá que esperar para conocer si los clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones de la reclasificación del Torneo BetPlay lo sostienen en el segundo semestre del año.