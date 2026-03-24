Alberto Suárez ya tendría acuerdo para dirigir a un histórico del FPC

El Fútbol Profesional Colombiano sigue trayendo consigo varias sorpresas y, aunque el mercado de fichajes ya quedó estático, se siguen viendo movimientos en los banquillos técnicos, en donde varios estrategas han perdido su puesto tras los malos resultados, pero esta misma situación le abre la puerta a algunos nuevos o viejos conocidos.

Es justamente Alberto Suárez el nombre que empieza a sonar actualmente para volver a dirigir en el FPC y lo haría en un equipo tradicional y al cual ya conoce bastante bien, Envigado. La 'cantera de héroes' le abriría nuevamente las puertas a Suárez tras el despido de Andrés Orozco.

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Alberto Suárez a pocos detalles de volver a dirigir en el FPC

Envigado regresó a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano después de más de 10 años jugando en la élite de Colombia y ahora luchan con todas sus fuerzas para volver al lugar al que pertenecen para jugar con los más grandes.

Sin embargo, el objetivo de la escuadra antioqueña no ha encontrado regularidad en cuanto a resultados y el ascenso se podría llegar a complicar, por lo que se tomó la decisión de no continuar bajo el mando del estratega, Andrés Orozco.

Ello se definió el 17 de marzo luego del empate ante Real Cartagena y que los alejó de la cima de la tabla de posiciones tras desaprovechar su condición de local, dejándolos en la quinta casilla.

Es por esta a situación que ya se habrían entablado negociaciones para que se vea el regreso de Alberto Suárez, quien ya estuvo al mando de la institución entre 2021 y 2023, un proceso en el que Envigado se mantuvo en primera con resultados óptimos, lo que se espera se pueda llegar a replicar.

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¿Cuándo debutaría Suárez con Envigado?

Por el momento no se ha hecho oficial la contratación del Alberto Suárez en Envigado, pero tendrían un punto a favor para el debut de Suárez y es el tiempo que hay para el siguiente partido, el cual será hasta el 31 de marzo contra Real Santander, en donde se espera ya ver al caleño en el banquillo para empezar a recomponer resultados.

¿Cómo le fue a Alberto Suárez dirigiendo a Envigado?

El estratega de 65 años arribó a Envigado en mayo de la temporada 2021 y se mantuvo hasta julio de 2023, habiendo completado un total de 96 partidos dirigidos en los cuales sumó 27 victorias, 31 empates y 38 victorias.