Colombia defiende invicto: historial frente a rivales europeos en la era de Néstor Lorenzo

La Selección Colombia se prepara para enfrentar este jueves 26 de marzo a Croacia y el domingo 29 a Francia en amistosos de la fecha FIFA, que servirán de prueba antes de disputar la Copa del Mundo.

El director técnico Néstor Lorenzo aprovechará los compromisos para ultimar detalles en cuento a la nómina de jugadores que elegirá para el Mundial y además para afianzar conceptos y el estilo de juego del equipo nacional.

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Colombia defiende historial Vs selecciones de Europa

Contra Croacia y Francia, la Selección Colombia defenderá un importante invicto frente a selecciones de Europa en la era de Néstor Lorenzo como director técnico.

Desde que Lorenzo debutó al frente del equipo nacional el 24 de septiembre de 2022, la tricolor ha enfrentado a tres selecciones europeas.

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El primer rival con el que chocó Colombia y a cual superó fue Alemania el 20 de junio de 2023.

En dicho encuentro, la selección colombiana se impuso con marcador de 2-0 gracias a las anotaciones de Luis Fernando Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

20 de junio de 2023

Colombia 2-0 Alemania (amistoso)

Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado

Por otro lado, el 22 de marzo de 2024, la Selección Colombia enfrentó y derrotó a España con marcador de 1-0. Daniel Muñoz fue el autor del gol.

22 de marzo de 2024

Colombia 1-0 España (amistoso)

Daniel Muñoz

El último rival europeo que ha tenido Colombia fue Rumania el 26 de marzo de 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron 3-2 con tantos de Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yáser Asprilla.

26 de marzo de 2024

Colombia 3-2 Rumania (amistoso)

Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yáser Asprilla.