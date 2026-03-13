Aldair Quintana llega a Independiente del Valle: ¿Por cuántos años firmará contrato?

Desde que el Atlético Bucaramanga salió eliminado de la Copa Sudamericana, el nombre de Aldair Quintana volvió a estar en la órbita de grandes equipos del exterior. Anteriormente, Quintana sonó para reforzar clubes de Brasil y hasta de Argentina.

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Aunque tuvo esas opciones, el futuro de Aldair Quintana cambiará drásticamente y firmará su contrato con Independiente del Valle de Ecuador después de que en el equipo ‘Negriazul’ se lesionara el arquero titular, Guido Villar. El club prendió las alarmas y fue al mercado para suplir al argentino.

Por estos argumentos, el elegido para reemplazar a Guido Villar será Aldair Quintana que llegará a Ecuador para jugar por primera vez en el exterior a sus 31 años, y, seguramente, para estar en el radar de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo para el Mundial o para el futuro.

Este viernes 13 de marzo se adelantaron todas las negociaciones con el guardameta tolimense que saldrá de Atlético Bucaramanga y que espera viajar en próximos días a Quito para firmar su respectivo contrato con la institución ecuatoriana. De hecho, se filtraron algunos detalles del vínculo contractual del guardameta.

LOS DETALLES DEL CONTRATO DE ALDAIR QUINTANA CON EL INDEPENDIENTE DEL VALLE

No demoró mucho la negociación entre las partes para que Aldair Quintana se convirtiera en nuevo jugador de Independiente del Valle. A falta de confirmación oficial del equipo ecuatoriano y de la firma de su respectivo contrato, el ibaguereño tendrá que presentar los exámenes médicos en estos días y podría debutar en la Serie A de Ecuador y en la Copa Libertadores.

Seguramente la no clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana permitió que se le abriera la puerta para que se concretara lo del Independiente del Valle. El arquero ya se habría despedido del Atlético Bucaramanga, de los jugadores y del cuerpo técnico comandado por Leonel Álvarez.

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Aldair Quintana se convirtió en ídolo del Bucaramanga en la primera estrella de la institución santandereana y ahora espera convertirse en referente en el Independiente del Valle ecuatoriano. César Luis Merlo en su cuenta de X confirmó la vinculación del colombiano.

El ibaguereño llegará en los próximos días a la capital de Ecuador para presentar los exámenes médicos y para firmar el contrato. El vínculo de Aldair Quintana con Independiente del Valle sería inicialmente por tres años. Ahí jugará la Copa Libertadores esperando rivales en el bombo 1 del sorteo.

INDEPENDIENTE DEL VALLE PAGÓ LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN DE ALDAIR QUINTANA

Seguramente, este fin de semana, Aldair Quintana estampará la firma por los siguientes tres años hasta mediados del 2029. Esto podría no solo darle la oportunidad de estar en el exterior, sino de iniciar una carrera foránea a sus 31 años y con la posibilidad de pasar a clubes más grandes del continente.

Independiente del Valle ya es un ejemplo en Sudamérica y en Ecuador como uno de los equipos más importantes del continente en copas internacionales. Fue subcampeón de Copa Libertadores en 2016 y fue dos veces campeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022. Aldair Quintana intentará llegar lejos en la Libertadores.

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Como la salida de Aldair Quintana fue en medio de la temporada, Independiente del Valle tendrá que pagar la cláusula de salida del guardameta. Bajo ese panorama, el equipo quiteño pagará 350,000 dólares para firmar al ibaguereño. Es decir, esa cifra llegaría a casi 1,300,000 pesos colombianos. Una buena suma de dinero para el Atlético Bucaramanga.

Con la salida de Aldair Quintana del Bucaramanga y su vinculación a Independiente del Valle, el equipo de la Liga BetPlay tendrá a Luis Erney Vásquez, exarquero del Deportivo Independiente Medellín como el titular en este torneo. Una baja más que sensible para un equipo que está invicto en el rentado local.