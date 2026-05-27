Por la sexta y última jornada del grupo H de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo, Independiente del Valle de Ecuador se vio las caras con Rosario Central de Argentina.

Partido en suelo ecuatoriano

Al ser local el equipo ecuatoriano, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Banco Guayaquil, que contó con una muy buena presencia de hinchas. El duelo, en la antesala, prometía emociones de inicio a fin.



Y el primer tiempo, es de resaltar, no defraudó. Aunque ninguno de estos dos clubes marcó gol, sí se presentaron varias oportunidades de peligro que hicieron sacudir a los aficionados.

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Aldair, figura en l primer tiempo

Y el hecho de que no se hayan presentado tantos tuvo que ver, sobre todo, con la actuación del portero colombiano Aldair Quintana, al servicio de Independiente del Valle. En diferentes oportunidades, el guardameta defendió de gran manera su portería.



En una de las más importantes para Rosario Central, club en el que fue titular el mediocampista ofensivo colombiano Jaminton Campaz, Enzo Copetti tuvo la chance de abrir el marcador.

Enzo no pudo con el colombiano

Todo sucedió al minuto 27. Al centro delantero lo habilitaron de una muy buena manera. Corriendo al lado de la bola, Enzo quedó totalmente solo para marcar. Sin embargo, Aldair Quintana achicó bien los espacios.

Además de lo anterior, el exjugador del Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira se le acercó al rival para reducirle las posibilidades de marcar. Copetti, al ver esto, remató a la portería, pero Aldair, de manera soberbia, atajó. Fue una gran intervención la del colombiano.