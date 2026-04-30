Aldair Quintana le envió mensaje a Lorenzo para el Mundial: “Guardo la esperanza”

Queda un mes exacto para que Néstor Lorenzo envíe la lista oficial de convocados de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Cada selección podrá convocar a 26 jugadores y ahí aparecen las dudas en distintas posiciones en el combinado cafetero.

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Sin duda alguna, un puesto que todavía genera expectativas es la de los arqueros. En la lista aparecería Camilo Vargas, que seguramente sería el titular, David Ospina en su última Copa del Mundo y el tercer arquero, de momento podría ser Álvaro Montero de Vélez Sarsfield. Pero, entre las opciones también estaría Aldair Quintana.

Y es que, en la última Fecha FIFA de la Selección Colombia, Camilo Vargas dejó dudas en una jugada en la que salió mal a cortar un balón, y Álvaro Montero también pecó con un disparo que englobó al guardameta guajiro. Ahí aparecen las dudas y Aldair Quintana, por su nivel en Independiente del Valle recibiría una oportunidad.

QUINTANA GUARDA ESPERANZAS PARA SER CONVOCADO EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

En diálogo con Win Sports en Win Noticias, el arquero que firmó con Independiente del Valle de Ecuador hace unos meses sueña todavía latentemente con esa posibilidad de estar en el combinado nacional para este Mundial. Su buen presente en suelo ecuatoriano podrían ser argumentos para convencer a Néstor Lorenzo.

Aldair Quintana afirmó que, “uno como jugador siempre sueña, siempre tiene el anhelo de estar en la selección de su país y qué mejor que en un Mundial. Guardo la esperanza de ese sueño, ojalá se pueda dar la oportunidad, sé que no es fácil, pero ojalá se pueda presentar y si no, seguir trabajando para volver a estar en la selección en un futuro”.

Los números del guardameta siguen dando de qué hablar, pues, ha sido una de las grandes figuras en la Copa Libertadores con nueve atajadas en el debut internacional frente a Rosario Central, y en dicha competencia, Aldair Quintana ha logrado resultados ideales con dos victorias y un empate.

En el rentado internacional, Aldair Quintana ha recibido tres goles, pero sigue resistiendo en el arco y afianzado en la titularidad tanto en Copa Libertadores como en la Liga Ecuabet. Mientras que, en el certamen ecuatoriano, Independiente del Valle sigue liderando con 25 unidades.

EL RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS A ALDAIR QUINTANA

El arquero salió del Bucaramanga y lamentó la salida, pero no quería perder la oportunidad de jugar internacionalmente, “los cambios no son fáciles, pero la gente, la hinchada del club me han recibido muy bien en los partidos que hemos jugado de local y estoy contento con todo lo que está pasando en estos momentos”.

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En los dos torneos con Independiente del Valle, Aldair Quintana ya suma diez partidos y ha recibido 11 goles. Ha dejado el arco en cero en tres oportunidades y quiere seguir ganándose el reconocimiento de los aficionados y continuar por ese buen momento en la Liga Ecuabet y Copa Libertadores.

Aldair Quintana sabe que con buenas presentaciones podría estar en el radar de Néstor Lorenzo, aunque parece difícil porque el argentino se la ha jugado siempre con los tres guardametas habituales y no tendría cambios en esa posición. Habrá que esperar al primero de junio para conocer si el tolimense recibe el llamado o no.