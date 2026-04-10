Aldair Quintana se vistió de héroe en Libertadores: así le fue con Independiente del Valle

Arrancó la Copa Libertadores para los equipos colombianos y para jugadores cafeteros que están figurando en la competencia más importante a nivel de clubes del continente. Justamente en la primera fecha entre Rosario Central vs Independiente del Valle hubo un duelo de representantes de Colombia.

Por Rosario Central que ofició de local en el Gigante de Arroyito, Jáminton Campaz fue titular y fue una de las grandes figuras durante los 90 minutos creando peligro en el arco del Independiente del Valle en donde está Aldair Quintana que se fue en la mitad de la Liga BetPlay del Atlético Bucaramanga y firmó su primer contrato internacional.

Independiente del Valle le dio la oportunidad para esta Copa Libertadores, y Aldair Quintana no iba a fallar en la competencia internacional. Ya había disputado este torneo con el Atlético Bucaramanga, pero ahora lo hacía en un gigante de la Liga de Ecuador.

ASÍ LE FUE A ALDAIR QUINTANA EN EL DEBUT DE LA COPA LIBERTADORES

Con Independiente del Valle, Aldair Quintana no duró mucho en adueñarse del arco ‘Negriazul’. Al ibaguereño tampoco le pesó tener que debutar en el torneo internacional en un estadio complejo como el Gigante de Arroyito en la ciudad de Rosario. Un partido en el que lo exigieron bastante, y, de hecho, fue la gran figura.

90 minutos en los que Rosario Central se pudo haber llevado la victoria en casa, pero Aldair Quintana no permitió nunca la caída del pórtico poniendo las manos en todos los ataques, liderados por Ángel Di María y por el protagonismo de Jáminton Campaz que ofreció un partidazo.

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En el primer tiempo, Jáminton Campaz envió un centro para la llegada de Giménez que controló y sacó un remate que atajó de gran factura el portero tolimense que privó el grito de gol de Rosario Central. Pero, esa no fue la única oportunidad en la que tuvo que trabajar.

Aldair Quintana fue protagonista de la mejor jugada del partido después de un enganche de Jáminton Campaz y un tremendo latigazo que hizo que el golero tuviera que meter nuevamente las manos para evitar la apertura en el marcador y la primera derrota de Independiente del Valle.

El partido se puso más difícil por la expulsión de Junior Sornoza. Con diez jugadores, Independiente del Valle sufrió bastante, pero siempre respondió de buena manera Aldair Quintana para negar cualquier opción.

LA PUNTUACIÓN QUE LE DIO SOFASCORE

Después de los 90 minutos, SofaScore le dio un 8,7 de puntuación al guardameta colombiano que apunta para recibir una oportunidad en la Selección Colombia para el Mundial. Aldair Quintana atajó nueve balones, entre ellas la mejor jugada del partido salvando el tanto de Jáminton Campaz que tuvo un gran papel a lo largo de los 90 minutos.

Con esa calificación, Aldair Quintana terminó siendo el mejor jugador de la cancha salvando nueve pelotas claves, seis de ellas dentro del área, manoteó tres balones para despejar el peligro, tuvo dos manos a manos y fue una muralla para sacar un punto en la visita a Rosario.

PALABRAS DE ALDAIR QUINTANA TRAS EL EMPATE

Tras el partido, Aldair Quintana brindó palabras para los medios ecuatorianos. El colombiano no se guardó nada a la hora de hablar sobre la mejor atajada durante los 90 minutos que fue la de Jáminton Campaz, “creo que la más compleja fue la de Campaz, un remate que venía fuerte y estuvo Juan (Cazares) pendiente para despejar”.

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Sobre el punto, afirmó que, “el punto es bueno jugando contra este tipo de rivales y de estar jugando con uno menos. Vamos paso a paso, tenemos un partido el domingo en liga y luego de local en Copa Libertadores. Si hacemos respetar la casa seguramente este punto nos servirá mucho”.