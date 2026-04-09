Colombia se juega más que 90 minutos con Venezuela: el premio en la Liga de Naciones

Cali se ha afianzado como la casa de la Selección Colombia Femenina con el apoyo de los aficionados y con buenos registros que ha tenido el cuadro cafetero en amistosos. Ahora será el turno en la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo en el que persiguen la clasificación para el Mundial de Brasil en 2027.

Después de jugar la mitad de los compromisos para terminar la Liga de Naciones, Colombia acumula siete puntos por dos victorias apretadas y un empate frente a Bolivia en El Alto. Esta igualdad no permitió que las colombianas llegaran al puntaje perfecto.

Como ventaja, Colombia ya descansó en la Liga de Naciones en la cuarta jornada, que, en aquel momento, representó una pérdida grande para las dirigidas por Ángelo Marsiglia que perdieron terreno frente a Venezuela, Argentina y Chile, curiosamente, las tres selecciones con las que tendrá que lidiar en abril.

Por esta razón, el juego contra Venezuela representa más que 90 minutos. Puede empezar a ser el factor determinante para sacar diferencias con la ‘Vinotinto’ y sellar la clasificación al Mundial de manera anticipada dependiendo de lo que pase contra Chile y Argentina.

LA IMPORTANCIA DEL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA

Este vibrante juego entre Colombia y Venezuela en el Estadio Pascual Guerrero espera decidir algunas cosas en la clasificación. Por ahora, las venezolanas son las líderes del torneo con ocho unidades, mismos puntos que Argentina que jugará ante Chile en condición de visitante.

Venezuela descansará en la penúltima jornada de la Liga de Naciones y esto podría ser determinante para empezar a sacar diferencias en la clasificación. Y es que, si Colombia supera a la ‘Vinotinto’, quedarán con diez unidades sacando dos puntos en el frente a frente por la parte alta.

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En ese sentido, se juegan más de 90 minutos en el Pascual Guerrero. Si Colombia suma de tres y Argentina pierde ante Chile, las colombianas tomarán el liderato en soledad de la clasificación que le permitirá llegar al Mundial de manera directa.

Además, sumar de a tres en Cali sería determinante para encarar los otros dos partidos contra Chile en el Pascual Guerrero y contra Argentina en el Estadio Ciudad Lanús en condición de visitante. Las colombianas solo necesitan sumar los nueve puntos que tienen en juego en estas tres fechas.

COLOMBIA Y UN CAMBIO DE CARA EN LA LIGA DE NACIONES

Para estos tres encuentros que tendrá por delante Colombia, el seleccionado cafetero deberá sumar de a tres en cada una de sus salidas. Pero, lo que más deben corregir las dirigidas por Ángelo Marsiglia será la creación de juego que ha quedado a deber y la zona ofensiva.

En la Liga de Naciones tendrán que encontrar soluciones, esas que no tuvieron en las primeras fechas con resultados apretados con dos triunfos y con un empate. Además, vienen de jugar la SheBelieves Cup, competencia en la que quedaron a deber sin una goleadora por la lesión de Mayra Ramírez y sin una repartidora de juego.

Un cambio de cara necesario para enfrentar a Venezuela y Chile en condición de local y visitar a Argentina. Seguramente, Leicy Santos estará en el mediocampo como creadora y en el ataque estará Linda Caicedo con Valerin Loboa y Maithé López como referente de área.

¿EN QUÉ PUESTO ESTÁ COLOMBIA ANTES DE LA TRIPLE FECHA DE LA LIGA DE NACIONES?

Antes de encarar estos tres partidos fundamentales para las aspiraciones de la Selección Colombia en la competencia continental, las dirigidas por Ángelo Marsiglia están en la cuarta casilla con siete unidades. En estos momentos, están sellando el paso al repechaje internacional.

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La necesidad es poder quedar entre las primeras dos selecciones de la clasificación en la Liga de Naciones para poder sellar el paso de manera directa al Mundial y ahorrarse el repechaje internacional en donde no tendrían el paso asegurado a Brasil 2027.