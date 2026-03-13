Alejandro Restrepo cumplió con su plan para clasificar: "Esto se gana con los que entran"

Terminó la espera para el Deportivo Independiente Medellín que acompañará al Deportes Tolima, a Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla como los equipos colombianos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los antioqueños tuvieron que vencer a dos uruguayos para meterse en el bombo 4.

Sufriendo, dejaron atrás a Liverpool de Uruguay después de la victoria en suelo uruguayo 1-2 y un empate sin goles en Medellín. Luego se encontraron con Juventud las Piedras arrancando la serie con un empate a un tanto en condición de visitante y, por primera vez en el 2026 ganaron en el Atanasio Girardot con un 2-1.

Las cosas arrancaron con un primer tiempo complicado para Medellín en el que rompieron el marcador con Hayen Palacios, pero que no pudieron mantener la victoria por el empate de Federico Barrandeguy con un gran cobro de tiro libre que complicó a Alejandro Restrepo y sus dirigidos. Otro cabezazo les dio la clasificación a los antioqueños gracias a Francisco Fydriszewski.

ALEJANDRO RESTREPO ANALIZÓ LA CLASIFICACIÓN DE MEDELLÍN A LA FASE DE GRUPOS DE LA LIBERTADORES

Antes de la rueda de prensa de Alejandro Restrepo, el máximo accionista del Medellín, Raúl Giraldo confirmó la continuidad del director técnico antioqueño que respetará el contrato renovado hace unos meses. Con esto se cierran los rumores de una posible salida y ahora se afianzó más en el cargo por la clasificación.

En la rueda de prensa, Restrepo afirmó que no fue el mejor primer tiempo que han tenido, “el segundo gol se veía que podía llegar y cuando se acababan las piernas siempre estuvo la gente ahí, entonces es un regalo para la hinchada que sabemos que merecían desde hace mucho tiempo una victoria en casa. Es un partido de dos tiempos, el primero lo jugamos muy mal con el balón”.

Agregó que, “nunca nos pudimos encontrar, reconocer o encontrar líneas de pase. Hay que dar crédito a un gran equipo que su virtud es la presión en el área rival. Nos pusieron en problemas, teníamos un plan, no lo pudimos llevar a cabo y en el segundo tiempo con el cambio de estructura y los cambios, Montaño y Leyser pidiendo otras progresiones teníamos que pensar cómo ganar el partido. El crédito principal es de los jugadores. Lo ganamos con una pelota quieta y muchas acciones partieron de la individualidad”.

Las cualidades defensivas del Medellín para mantener la victoria, Alejandro admitió que, “hay que analizarlo globalmente. En el segundo tiempo el equipo se sintió mejor en cancha, más allá de que José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, que llevaba mucho tiempo sin jugar, teníamos que tomar una decisión que no era fácil porque en los duelos lo hicieron bien, con esta defensa no nos entraron. Leyser entró bien, los centrales se complementaron, Frank Fabra es un jugador de mucha experiencia que sabe cuándo ir y cuándo no ir al ataque, cuándo cerrarse y creo que ayudó mucho. Fue un trabajo colectivo”.

El análisis para hacer los cambios del complemento, “tenemos jugadores de primerísimo nivel y ojalá podamos seguir recuperando a Daniel Londoño, Yony González y recuperar algunos jóvenes de la Libertadores Sub-20 para tener una plantilla más gruesa porque si ahora estamos jugando seguido, vamos a jugar más seguido por la clasificación. Estos partidos se ganan con los que entran y entraron muy bien”.

Con esto, el Medellín esperará a conocer la suerte de la fase de grupos en el sorteo de esa instancia que será el jueves 19 de marzo. Están en el bombo 4 y podrían estar con Independiente Santa Fe o con el Junior, quienes están en el bombo 3.