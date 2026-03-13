Medellín clasificó por los aires a fase de grupos de Libertadores: dos cabezazos liquidan

Llegó la hora de la verdad para el Deportivo Independiente Medellín que esperaba lograr lo mismo que el Deportes Tolima metiéndose en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026. En esa instancia ya estaban Santa Fe y Junior y, después de varios años, la historia podía volver a poner a cuatro equipos colombianos en grupos.

La intensidad de Medellín y de Juventud las Piedras dio de qué hablar con algunas infracciones que ralentizaron el andar del partido. Sin embargo, desde temprano, el equipo local abrió el marcador para encaminar la clasificación, y, aunque no pasaba mucho en el compromiso, esa alegría duró poco con el empate a los 24 minutos.

El segundo tiempo tuvo la gran actuación de los porteros, tanto Salvador Ichazo como Sebastián Sosa se llevaron los aplausos de un estadio impaciente y con pocos espectadores en el Atanasio Girardot. A falta de ocho minutos para el final, Francisco Fydriszewski puso el segundo para sellar la clasificación.

PRIMERA PARTE EN EMPATE

Una vez inició el partido fue Juventud las Piedras el que propuso y buscó romper los ceros con un disparo de Agustín Alaniz que se perdió por un costado del arco custodiado por Salvador Ichazo. Sin muchas opciones de gol, Medellín convirtió en la primera acción de riesgo que creó.

Diego Moreno filtró un pase para Francisco Fydriszewski que controló y centró para la llegada de Hayen Palacios como si fuera un centrodelantero para vencer a Sebastián Sosa que no tuvo mucha reacción. Infortunadamente, la ventaja no duró mucho.

Pasaron solo diez minutos para que, en un tiro libre directo, Federico Barrandeguy ejecutó, y, aunque Salvador Ichazo metió los puños para intentar despejar el balón, la pelota tomó destino hacia arriba y se metió en el arco antioqueño.

La primera parte tuvo intentos de Juventud que estuvo cerca de romper el empate, pero no encontró rematador en un envío cuando quedaba poco para terminar los 45 minutos iniciales. Con esa paridad a un tanto se acabó este tramo inicial.

MEDELLÍN SE QUEDÓ CON LA CLASIFICACIÓN

Entrado en el complemento, Medellín tuvo la primera acción de peligro en una jugada individual de Jhon Montaño por la banda izquierda. Recortó contrarios, entró al área y remató contra un defensor que tapó el latigazo y el palo salvó lo que era el segundo para los colombianos.

De ida y vuelta se tornó el encuentro con una llegada a los 60 minutos de Pablo Lago que pasó apenas desviado y tocando la malla exterior de Salvador Ichazo. Luego, Medellín inquietó con Enzo Larrosa de frente a Sebastián Sosa y el arquero uruguayo ganó el duelo de compatriotas.

Inmediatamente, Juventud respondió con una asistencia para Bruno Larregui, exjugador del Deportes Tolima. El remate de Larregui frente a Salvador Ichazo fue atajado por el guardameta que puso todo el cuerpo para despejar el peligro.

Los últimos diez minutos fueron más para el Medellín que atacó en busca del segundo gol con una jugada individual de Francisco Chaverra que enganchó en varias ocasiones, remató y Sebastián Sosa salvó al córner. En ese lanzamiento desde la esquina, Francisco Fydriszewski le ganó a su marca en los aires y puso el gol de la victoria.

Durante los minutos de agregado, Ramiro Miguel Peralta dejó a Juventud las Piedras con un jugador menos después de una agresión a Halam Loboa. De esa manera se despidió el equipo uruguayo que jugará la Copa Sudamericana, mientras que el Medellín espera en el bombo 4 de la Copa Libertadores.