Alejandro Restrepo dio la clave para que Medellín le gane la Copa a Nacional

Alejandro Restrepo, director técnico de Deportivo Independiente Medellín, analizó el empate 0-0 de su equipo frente a Atlético Nacional en el partido de ida de la Copa BetPlay Dimayor.

El estratega 'poderoso' se mostró tranquilo por la igualdad, teniendo en cuenta que el título se definirá el próximo miércoles 17 de diciembre en el encuentro de vuelta.

"En estos partidos se compite poniendo esfuerzo y lucha. La segunda parte será el miércoles y la serie quedó abierta, se enfrentan dos buenos equipos. Nosotros hicimos una buena primera parte y se destaca la competitividad del equipo", afirmó.

La clave para ganarle a Nacional

Restrepo explicó lo que debe hacer Medellín para ganarle a Nacional en el partido de vuelta.

"Hoy había que competir y esforzarnos. Ahora debemos buscar los caminos desde el juego que nos permitan crear chances y situaciones de peligro. Queremos ganar la Copa y que se quede en nuestras vitrinas", dijo.

"Vamos a analizar el juego de hoy, el del miércoles será un partido de equilibrio, Nacional es un rival con virtudes e individualidades. En el próximo partido hay que tener balance, si queremos ser campeones hay que convertir un gol más que ellos", agregó.

No hay ventaja

A pesar de haber oficializado en condición de visita, Alejandro Restrepo resaltó no se sacó ninguna ventaja en la final.

"No hay ninguna ventaja, la serie está igualada, son dos partidos. Ahora viene el partido definitivo. La serie quedó abierta para competir", aseveró.

Fecha y hora para el partido de vuelta

La gran final de vuelta de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional con Medellín se jugará el miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche.