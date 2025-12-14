VIDEO - Las atajadas de Washington Aguerre que salvaron a Medellín Vs Nacional en la final de Copa BetPlay

Deportivo Independiente Medellín rescató un empate frente a Atlético Nacional este sábado 13 de diciembre en la final de ida de la Copa BetPlay Dimayor 2025.

El equipo antioqueño, que oficializó como visitante, salvó el punto, gracias a la actuación del guardameta uruguayo Washington Aguerre.

Teniendo en cuenta el impulso de su afición, Atlético Nacional arremetió en contra del arco 'poderoso', el cual estuvo bien defendido por Aguerre, que con sus atajadas dejó la definición del título para el duelo de vuelta del miércoles 17 de diciembre.

Las atajadas de Washington Aguerre que salvaron a Medellín

Durante los 90 minutos de la final de vuelta de la Copa BetPlay, Washington Aguerre se consolidó como la gran figura no solo de Medellín, sino que también del partido.

Dos de las intervenciones más impresionantes del uruguayo se registraron frente a Andrés Sarmiento y ante Edwin Cardona.

En el minuto 46, Andrés Sarmiento desbordó por la banda izquierda hasta entrar al área, en donde encontró un espacio para rematar de zurda.

Aguerre supo leer la intención del atacante para mantener la posición y con estirar su brazo izquierdo salvó el pórtico.









Posteriormente, en el minuto 61, el guardameta uruguayo volvió a ser figura al interpretar de gran manera la intención de Edwin Cardona al ejecutar un tiro libre.

Aguerre supo aguantar con su guante izquierdo el balón, a pesar de la potencia del remate de Cardona.



