Alejandro Restrepo reapareció para dar desalentadora noticia en Medellín

Independiente Medellín y Alejandro Restrepo vuelven a ser el centro de atención en el mundo del fútbol, no solo por haber conseguido su reciente clasificación a la tercera ronda de la Copa Libertadores, sino por las complicaciones que tendría para el desarrollo de esta competencia y de la respectiva Liga Betplay.

El 'poderoso de la montaña' ha venido de menos a más en cuanto a rendimiento deportivo, pero la cantidad de partidos que ha disputado hasta el momento le ha empezado a pasar factura al estado físico de sus jugadores y preocupa para lo que pueda llegar a pasar en la siguiente instancia del torneo internacional, tal como lo dio a conocer en una entrevista en Planeta Fútbol.

Lea también Nacional no fue más que Santa Fe: Repetto se despachó

Alejandro Restrepo habló del departamento médico de Medellín

Medellín no ha tenido un buen arranque en la temporada 2026 a pesar de los refuerzos que se llevaron a acabo durante la pretemporada, en donde se confirmó la renovación de Alejandro Restrepo y fichajes de lujo como el de Daniel Cataño, Salvador Ichazo y Didier Moreno.

Aún así el estratega antioqueño parece no haber encontrado el rumbo correcto en cuanto a resultados, comenzando con un balance bastante irregular en la Liga Betplay y en donde justamente también con el pasar de los partidos se empezaron a dar lesiones sensibles.

Restrepo ha tenido que tomar medidas para intentar conformar una nómina que compita en buen nivel en las distintas competencias, variando incluso con los jugadores Sub 20. Ahora, todo parece indicar que la situación no mejora y que incluso se irían sumando más jugadores al departamento médico, tal como lo dio a conocer el propio entrenador.

"Ha sido una pena las lesiones de todo tipo. Normalmente la gente piensa en la parte muscular, pero ha sido de articulación, tendón , muscular en distintas zonas y todo hace parte de como arrancó el semestre para nosotros. Me voy a reunir con el médico para ver las evoluciones, para ver también como terminó Berrio y Chaverra que llegaron con dolores del último partido y ver como podemos ir completando la nómina".

En otras noticias: Millonarios y Medellín apuntan a la Comisión Arbitral

Restrepo no se guardó nada con Fabra

Alejandro Restrepo también aprovechó para hablar sobre lo que se vive dentro del club con la reciente llegada de Frank Fabra para aportar por la banda. El entrenador se mostró bastante satisfecho con el rendimiento del lateral de 35 años que, aunque parecía no había llegado en óptimas condiciones, poco a poco se ha venido acoplando al ritmo y necesidades del club.

"Fabra no está tan pasado con una cuestión de grasa, él siempre se ha distinguido por tener mucho músculo. Obviamente no llegó en la condición física optima porque llevaba mucho tipo sin jugar, pero él ha dado mucho de su parte en hacer dobles turnos, cuidarse con la alimentación , integrarse rápido con el equipo y nosotros también le hemos dado la apertura para que asuma un rol de liderazgo. Su presentaciones le han permitido ganar un puesto en el 11, esperamos siga mejorando, pero su experiencia le permite sacar los partidos adelante".

Rival favorito para enfrentar en Copa Libertadores

Finalmente Restrepo analizó lo que será la fase 3 de la Copa Libertadores, en donde se enfrentará ante Juventud o un viejo conocido como lo es Guaraní. Ambos fuertes rivales, pero el que lo beneficiaría más sería el club uruguayo tomando en cuenta que podría cerrar la fase como local, un aspecto importante para el estratega.

"Ya hemos tenido la oportunidad de ver a los siguientes rivales cuando estábamos en concentración. Juventud y Guaraní son dos equipos muy aguerridos, fuertes en el juego aéreo, en su zona defensiva, con mucha capacidad para las transiciones. La experiencia que hemos tenido en Copa Libertadores y torneos internacionales no nos permiten escoger un rival y el que corresponda lo analizaremos y lo encararemos de la manera que sea. Sin dudar alguna terminar en condición de local en esta llave va a ser bueno por la energía de la gente, por terminar en casa, en tu cancha y es un plus, pero no depende de nosotros, el calendario ya está sorteado y esperaremos al club que nos toque enfrentar".