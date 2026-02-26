Diego Arias restó importancia al primer tiempo vs Santa Fe: “Fue un gran partido nuestro”

Atlético Nacional viajó a Bogotá para ponerse al día con una de las fechas que debía en el campeonato por los aplazamientos ante Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. Aunque arrancó perdiendo, los dirigidos por Diego Arias sacaron la casta con Alfredo Morelos.

La historia arrancó con un muy mal primer tiempo de Atlético Nacional que no hizo ningún tiro al arco ni tampoco tuvo mayor acercamiento para romper los ceros. Santa Fe abrió el juego con una llegada de Omar Fernández Frasica que definió cruzado frente a David Ospina.

Sin embargo, en el segundo tiempo llegó la reacción. Santa Fe quiso conservar el resultado a su favor y relegó la pelota para un Nacional que inquietó con el goleador, Alfredo Morelos después de una pena máxima por falta de Daniel Torres a Milton Casco en el área. Morelos igualó desde el punto penal y luego marcó el segundo en los minutos posteriores.

Las polémicas se presentaron sobre el final, especialmente con un gol que anotó Santa Fe nuevamente con Omar Fernández Frasica. El árbitro anuló el tanto por una presunta falta de Hugo Rodallega a César Haydar. Un deporte de contacto y un forcejeo natural en el balompié.

DIEGO ARIAS Y LA VIRTUD PARA CAMBIAR LA CARA DEL PRIMER TIEMPO

Durante los primeros 45 minutos, Nacional no contó con pegada para romper los ceros o para igualar. Diego Arias afirmó que, “el primer tiempo nos costó, nos fuimos abajo en el marcador muy rápido y Santa Fe es muy fuerte en esas situaciones. En el segundo tiempo generamos una o dos opciones claras antes del gol y el segundo tanto viene producto de ese control que nos costó en el primer tiempo y fue un muy buen partido para nosotros y para el desempeño del equipo”.

Luego habló de la planificación del partido y lo que esperaban, “la idea antes del partido era generar un escenario positivo. Santa Fe estaba logrando presionar nuestras salidas y nos costaba progresar. Después de las pérdidas venían situaciones peligrosas de Santa Fe. Estábamos conscientes de qué forma podríamos contrarrestar estas presiones de Santa Fe y generar situaciones a favor nuestro”.

El análisis en el entretiempo para cambiar la situación, “el tipo de partido era muy parecido a lo que suponíamos. Santa Fe es muy fuerte en ataques directos con extremos rápidos que las jugadas más peligrosas fueron a través de esos ataques. Las otras jugadas tenían que ver con las formas con las que intentamos atacar. Se mejoró en el segundo tiempo, de la disminución de esas pérdidas con pases y cómo progresar. Los jugadores lo hicieron muy bien y lograron identificar soluciones viendo oportunidades”.

LA ROTACIÓN Y EL NIVEL QUE TIENE LA PLANTILLA

Diego Arias también habló de la importancia del nivel de los futbolistas, "a veces nos dejamos llevar demasiado de resultados y sé que el primer tiempo el equipo no logró generar lo que hizo en el segundo tiempo. Es muy importante los jugadores que ingresan, entran frescos, tienen más información que los que están jugando. Los que jugaron hoy lo hicieron muy bien y eso nos deja contentos”.

Se viene una seguidilla de importantes partidos en el que tendrán prioridades entre la Copa Sudamericana contra Millonarios y el rentado local. Sobre una posible rotación, el entrenador sentenció que todo va de la mano con el nivel de los jugadores.

Su respuesta fue contundente cuando le preguntaron por lo que se llama rotar, “básicamente que tenemos una plantilla de muy buenos jugadores, dos o tres de mucha calidad por posición y cada uno tiene la oportunidad de demostrar su calidad siempre y cuando su nivel lo avale. No es rotar por rotar, los jugadores deben entrenar, jugar y ganarse los minutos. Tenemos a jugadores de muy buena disposición y nuestro trabajo es aprovechar ese nivel”.