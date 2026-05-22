En las últimas horas, el director técnico colombiano Alejandro Restrepo fue anunciado en Bolívar, uno de clubes más grandes de Bolivia. La confirmación se da después de su salida del Deportivo Independiente Medellín.

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El anuncio de Alejandro

Alejandro Restrepo nació en Medellín hace 44 años; además de haber dirigido al poderoso de la montaña, estuvo al frente del Deportivo Pereira y Atlético Nacional. En el matecaña tuvo una participación histórica en la Copa Libertadores de América.



“¡BIENVENIDO AL MÁS GRANDE, ALEJANDRO RESTREPO! Un estratega moderno, ganador y con ADN competitivo. Llega a la Academia tras dirigir a grandes equipos del continente como Atlético Nacional, Alianza Lima, DIM y hacer historia con el Deportivo Pereira”, señaló Bolívar a través de su cuenta oficial de X.

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El palmarés del DT

Restrepo es un entrenador que suele poner a jugar de buena manera a los equipos que dirige. Tiene un modo ofensivo bastante atractivo, pero también trata de combinar esto con un buen manejo defensivo.

“Con dos títulos en su palmarés y mentalidad campeona, viene a asumir el mando del único gigante del país. ¡A escribir páginas de gloria con el orgullo celeste! ¡Que sea una etapa llena de éxitos, profesor!”, sentenció el club boliviano.

¿Cómo le irá a Restrepo en Bolivia?

Los seguidores de Alejandro Restrepo esperan que le vaya muy bien en su etapa como entrenador de Bolívar, que de manera habitual disputa la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



Antes de que se confirmara su arribo a Bolívar, donde han jugado varios jugadores cafeteros, se mencionó la posibilidad de que llegara a Atlético Bucaramanga, tras la salida de Leonel Álvarez.







