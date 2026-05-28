Alejandro Restrepo y el primer dolor de cabeza en Bolívar: “Es una pena”

Después de una salida apresurada del Deportivo Independiente Medellín cuando quedaban pocas fechas para acabar la Liga BetPlay y la Copa Libertadores, Alejandro Restrepo dejó su lugar en el club ‘Poderoso’ y buscó nuevos aires. Sonó para el Bucaramanga, pero su intención era salir de Colombia.

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Justamente, le llegó una gran oportunidad, la segunda internacional tras dirigir a Alianza Lima y ahora firmó su contrato con el Bolívar de La Paz. Alejandro Restrepo fue presentado el viernes 22 de mayo y en cuestión de cinco días le tocó enfrentar su primer reto como entrenador del cuadro boliviano.

Con apenas cuatro días de entrenamiento, el antioqueño tuvo que dirigir en la Copa Libertadores contra Independiente Rivadavia. Sin embargo, sufrió su primer dolor de cabeza en el banquillo del cuadro altiplánico con un duro marcador en condición de local que significó la eliminación.

EL ANÁLISIS DE ALEJANDRO RESTREPO TRAS LA DERROTA: “UNA PENA”

Todo se dio en los últimos minutos de los dos tiempos. Independiente Rivadavia pegó primero antes de que acabaran los 45 minutos iniciales con Leonel Bucca. Martín Cauteruccio empató sobre los 54 minutos y al final, Sebastián Villa y Diego Crego marcaron los dos goles definitivos.

Tras el partido, Alejandro Restrepo le puso la cara a la eliminación de la Copa Libertadores, “es una pena el resultado que nos toca recibir”, en condición de local necesitaban sumar de a tres y esperar que Fluminense perdiera o empatara con Deportivo La Guaira.

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Ninguna de las dos cosas sucedió, pues Fluminense ganó ante Deportivo La Guaira y Bolívar perdió de local. Alejandro afirmó que el desgaste físico y la intensidad entre liga y copa los complicó, “creo que el equipo en el segundo tiempo reaccionó muy bien, entregó todo en los primeros 15-20 minutos como para empatarlo, logró el gol, pero después empezó a sentir el desgaste físico, la intensidad del partido, de la acumulación de juegos que tiene”.

Ese desgaste también hizo de las suyas por molestias físicas, “sabíamos que el empate para nosotros no era una opción, no nos servía. Intentamos poner jugadores en un campo que pudieran llenar un poco más el área, que tuvieran ese pie que estábamos teniendo con Robson (Matheus), con Toni (Melgar), con el Pato (Rodríguez). Debieron salir todos por un tema físico”.

ALEJANDRO RESTREPO PROMETE RESULTADOS EN COPA SUDAMERICANA

Bolívar quedó eliminado de la Copa Libertadores, pero no a nivel internacional, pues jugará la Copa Sudamericana. Alejandro Restrepo admitió que, “con jugadores que tienen un gran recorrido a nivel internacional; terminan ganando un partido donde siento yo que es un marcador muy largo para las cosas buenas que hicimos”.

Luego de la eliminación, el entrenador antioqueño también agradeció a los hinchas que atendieron al recinto deportivo y prometió que harán un buen papel en la Copa Sudamericana, “seguramente vamos a ser un equipo muy fuerte en la Copa Sudamericana”.

Este viernes 29 de mayo se conocerá la suerte de Bolívar y de Alejandro Restrepo en la Copa Sudamericana. Tendrá que enfrentar a uno de los segundos de dicha competencia.

EL PRÓXIMO RETO DE ALEJANDRO RESTREPO CON EL BOLÍVAR

Pese a esta eliminación y el doloroso resultado, Alejandro Restrepo tendrá el primer partido de la Liga de Bolivia. Bolívar visitará a The Strongest el domingo 31 de mayo. Este partido será crucial para las aspiraciones del cuadro celeste, dado que sumar de a tres sería llegar a la punta con 17 unidades, mismos de su rival.

La liga de Bolivia no para, y Alejandro Restrepo junto con sus dirigidos deberán sumar más sesiones de entrenamiento para tomar el liderato que es uno de los objetivos grandes, En junio recibirán al Real Potosí, visitarán a Always Ready y jugarán en casa con Oriente Petrolero a finales del mes.