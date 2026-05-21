Alejandro Restrepo ya viajó para firmar con su nuevo equipo

La novela con Alejandro Restrepo estaría a punto de llegar a su fin tras confirmarse su salida de Independiente Medellín tras los malos resultados.

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El estratega antioqueño de 44 años se despidió del 'poderoso de la montaña' durante las instancias finales de la Liga Betplay y a mediados de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Duró un par de semanas sin cargo, pero recientemente se le vio aterrizar en La Paz para dirigir al Club Bolívar.

Alejandro Restrepo será nuevo DT de Bolívar

El entrenador de 44 años culminó un paso medianamente exitoso en el banquillo del 'poderoso de la montaña', pero la institución decidió darle vuelta a la página y continuar, por el momento, con Sebastián Botero, quien será el DT interino junto a Francisco Nájera.

Luego de más de un año en el banquillo de Medellín, el proceso de Restrepo llegó a su fin a pesar de que el estratega contaba con un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

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Sin embargo, Restrepo cayó de pie, ya que en tan solo un par de semanas habría encontrado un nuevo equipo a nivel internacional, esta vez dirigiendo al Club Bolívar de Bolivia, uno de los más grandes de la liga local.

El estratega llamó la atención del cuadro boliviano recién se confirmó su salida de Medellín, comenzaron las negociaciones y todo parece indicar que fueron por buen rumbo, ya que Restrepo ya está en La Paz a punto de firmar su contrato.

¿Cuándo debutaría Alejandro Restrepo con Bolívar?

El director técnico ya se encuentra en suelo boliviano, pero todavía no se ha hecho oficial la contratación por parte del club. Últimos detalles, arreglos contractuales y el proceso de acoplamiento con el cuerpo técnico y jugadores, demorarían el proceso, por lo que podría llegar a debutar hasta el 27 de mayo en el duelo de la fecha 6 de la Copa Libertadores contra Independiente Rivadavia.

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¿Cómo le fue a Restrepo dirigiendo a Medellín?

El entrenador de 44 años llegó a Medellín durante el semestre de clausura de la temporada 2024 tras su paso por Alianza Lima. Desde entonces, logró dirigir en 110 partidos, dejando un salado de 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas, en donde justamente se encuentran dos finales contra Santa Fe y Nacional.